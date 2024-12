Morador do Retiro dos Artistas supera descoberta de doença e retorna ao acervo após 14 anos

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator e fotógrafo Silvio Pozatto abre a intimidade ao revelar rotina no Retiro dos Artistas e fala sobre tratamento de doença

O Retiro dos Artistas, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, é conhecido como um lar para grandes nomes do cenário artístico brasileiro, como é o caso de Silvio Pozatto (69), ator e fotógrafo. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista confessa sobre superação de descoberta de doença e retorno ao acervo após 14 anos.

Pozzato é um fotógrafo de teatro bastante conhecida, principalmente pela sua atuação nos anos 1980. Ele também pode ser visto em mais de dez novelas, incluindo grandes clássicos como Pantanal (1990) e Roque Santeiro (1985). O artista está no Retiro quase três anos e confessa sobre sua rotina no lar.

"Eu tinha uma opinião romântica antes de conhecer aqui. Imaginava o que podia ser isso aqui e no dia que eu conheci, eu fui convidado para morar aqui. Eu aceitei na hora! Morava em Copacabana, em um apartamento maravilhoso. Estou muito feliz aqui, satisfeito. As pessoas são gentis, muito carinho, muito cuidado, eu me sinto, às vezes, até paparicado", declara.

Silvio Pozatto afirma que precisou se afastar da vida artística porque foi diagnosticado com a doença de Parkinson, uma condição neurológica degenerativa que afeta o sistema motor do corpo. Ele menciona que o tratamento tem ajudado a reduzir os sintomas.

"Eu era ator e fotógrafo, no mesmo período, foram 25 anos. Eu tenho Parkinson, então, isso me limita muito. A minha fala hoje está perceptível, mas tem dias que nem eu sei [o que falei]. Eu fiz muita coisa, foi muito intenso", avalia.

'FUI OBRIGADO A RENOVAR MINHA OPINIÃO'

O ator revela como lida com a doença: "Resignado, a revolta já passou". Afastado da vida artística, Silvio faz questão de reforçar que continua sendo fotógrafo. Apesar disso, ele evitava revisitar seu arquivo de fotografia, mas isso mudou quando foi convidado para uma exposição de suas obras no Retiro dos Artistas.

"Fotógrafo eu sou, continuo sendo, eu apenas não pratico. Doei todo meu equipamento. Eu fui convidado para fazer uma exposição aqui no Retiro, uma exposição de fotos minhas. Isso me obrigou a visitar minha obra, mexendo no acervo, nas caixas", afirma.

Fazia 14 anos que Silvio não revisitava seu acervo, o ator confessa o que descobriu com essa experiência: "Foi maravilhoso, fui obrigado a renovar minha opinião sobre mim mesmo. [Descobri] que eu sou melhor do que eu pensava", finaliza.

