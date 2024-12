Solteira, Gracyanne Barbosa faz reflexão: 'Não precisa de muito'

Gracyanne Barbosa fez uma reflexão em suas redes sociais e repostou uma imagem que diz o que ela mais busca nas outras pessoas

Em suas redes sociais, Gracyanne Barbosa sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 11 milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 12, a digital influencer repostou em seu Instagram Stories uma imagem que dizia o que ela busca nas outras pessoas.

"Ela gosta de coisas simples, de momentos inesquecíveis, de boas conversas, de atenção, de sorrisos, de pessoas boas. Não precisa de muito", dizia o texto.

Gracyanne Barbosa está solteira desde que anunciou o fim do seu casamento de 16 anos com o cantor Belo. O anúncio foi feito em abril deste ano.

Críticas

A influenciadora digital Gracyanne Barbosa abriu o coração ao comentar sobre as críticas que recebe com frequência sobre seu corpo musculoso. Musa fitness, a famosa costuma compartilhar com seus quase 12 milhões de seguidores detalhes de seu dia a dia, incluindo a rotina de dieta e exercícios físicos na academia.

No entanto, não é só quando publica uma foto de seu físico nas redes sociais que Gracyanne se depara com ataques. Em entrevista ao PodShape Podcast, a famosa revelou que as críticas vieram ainda no início de sua carreira, quando era dançarina do grupo musical 'Tchakabum'.

"Eu fui cobrada, porque aí vieram as panicats, que tinham um perfil mais ‘gostosona’ e eu sempre fui um perfil mais atlético. Eu sempre fui definida. Não era muito mulherão", declarou Gracyanne Barbosa. Na sequência, ela revelou algumas críticas que já ouviu ao longo dos anos.

De acordo com a ex-esposa de Belo, revistas da época cobravam um corpo 'mais feminino'. "Já lidava muito com isso [críticas] e sempre 'apanhava'. [Diziam], 'mas ela parece homem, não é legal, essa mulher é muito esquisita'", recordou Gracyanne.

Por fim, a musa fitness ressaltou que os ataques nunca a afetaram e explicou como lida com a situação: "Sou muito grata pela vida que tenho, então só consigo retribuir às pessoas com o amor que tenho e as coisas boas que aconteceram para mim. Por mais que me ataquem, eu sempre vou retribuir com amor, porque eu sei que aquela pessoa que me feriu está mais ferida que eu. É sobre a outra pessoa, não eu", concluiu.

Leia também: Gracyanne Barbosa ironiza após Belo curtir cruzeiro com suposto affair