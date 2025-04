Thais Fersoza comemora o aniversário do sobrinho: 'Mascotinho do amor'

A atriz Thais Fersoza encantou ao mostrar a comemoração do primeiro ano de vida de seu sobrinho, Pietro, filho de Gabi Luthai e Teo Teló

Thais Fersoza encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar algumas fotos da festa de aniversário de seu sobrinho e afilhado, Pietro. O filho de Gabi Luthai e Teo Teló completou um aninho nesta última segunda-feira, 21, e os papais realizaram uma festa intimista para comemorar a data especial.

Em seu perfil oficial, a esposa do cantor Michel Teló mostrou alguns detalhes do evento e também posou sorridente com o aniversariante. Thais também mostrou os filhos, Melinda, de oito anos, e Teodoro, de sete, com o priminho.

"O nosso mascotinho do amor fez 1 aninho! Cheio de saúde, alegria e descobertas, o Pietrinho completa seu primeiro ano de vida e também a nossa família. Que sua vida seja cheia de bençãos e que saiba que poderá contar sempre com os dindos e os priminhos aqui. Nós amamos vocês, muito!", disse a artista na legenda.

Fersoza também falou sobre a decoração da festa, que foi feita por Gabi Luthai. "E essa decor linda foi do café da manhã feito no capricho e com muito amor pela mamãe, Gabi Luthai. Olhem os detalhes... os arranjos… foi muito especial!", finalizou.

Gabi Luthai também postou um vídeo com detalhes da festinha do filho, Pietro, e celebrou o seu aniversário. "A gente piscou e ele fez 1 aninho. Viva o nosso Pietro, nosso menino luz, sorridente, sociável, abençoado! Te amamos, filho. Quê você cresça em graça e estatura, que seja sempre amoroso, forte, resiliente e discípulo de Cristo!", disse ela.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Thais Fersoza mostra como foi seu aniversário de 41 anos

O aniversário de Thais Fersoza foi no último dia 13, e apresentadora comemorou com seus familiares com uma festinha simples. Em sua rede social, a esposa de Michel Teló compartilhou os cliques do momento e contou que ao completar 41 anos já teve seu maior sonho realizado.

"41 primaveras bem floridas e cheia de borboletas! Começando com muito amor, flores, bençãos e gargalhadas gostosas! Obrigada Deus por essa família incrível, meu maior presente, meu maior sonho realizado, obrigada família amada por toparem passar meu dia do jeitinho que eu queria… jogada no sofá comendo pastel, vendo filminho, batendo papo e dando risada de muitas histórias…", contou o que fez. Veja o post completo!

Leia também:Thais Fersoza resgata fotos do primeiro encontro com Michel Teló