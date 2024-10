Já tem data? Ana Hickmann e Edu Guedes organizam preparativos para casamento

Noivos, Ana Hickmann e Edu Guedes estão no início dos preparativos para o tão sonhado casamento; confira quando eles pretendem oficializar a união

Em setembro deste ano, Ana Hickmann e Edu Guedes encantaram amigos e fãs ao oficializar o noivado em um almoço para as 50 pessoas mais íntimas do casal. Agora, eles seguem com os preparativos para uma data ainda mais especial: o casamento.

A assessoria dos apresentadores informou ao portal LeoDias que eles ainda estão no início da organização para o grande dia. “Eles ainda estão vendo os detalhes, tudo bem no começo ainda. O casamento não será esse ano”, disse a equipe, demonstrando que tudo indica que o casório deve acontecer em 2025.

Para relembrar, em abril deste ano, Ana e Edu abriram sua intimidade nas redes sociais e revelaram o que rolou no primeiro encontro, além de como aconteceu sua aproximação. Segundo o casal, a iniciativa do encontro foi por parte do chef de cozinha.

"Eu falei: 'Vamos jantar dia 18 [de dezembro]?", revelou Edu, e a loira confessou que quase não foi ao jantar e explicou o motivo. "Estávamos eu, minha irmã, minha equipe de advogados desmontando uma série de coisa, e eu quase não fui. Mas aí eu falei: 'Quer saber de uma coisa? Tô precisando dar risada, quero rir com meus amigos, quero começar a fazer tudo diferente'. E fui", revelou Ana.

Pouco tempo depois, o casal revelou que ambos tomaram iniciativas em momentos diferentes. "Quem tomou iniciativa de fazer o primeiro convite foi ele. Ele insistiu e venceu por insistência. Mas quem deu a iniciativa do primeiro beijo fui eu", contou a apresentadora.

Ana Hickmann posta vídeo romântico e se declara para Edu Guedes

A apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais na última segunda-feira, 07, para se declarar a Edu Guedes, de quem está noiva e planeja subir ao altar em breve. Ela compartilhou um vídeo participando de uma trend que viralizou na web de mostrar um lado da sua personalidade, que na verdade se trata do seu parceiro.

No vídeo, ela diz: "Amo meu lado calmo". Em seguida, é refutada hipoteticamente: "Mas você não é agitada?". E continua: "Meu lado calmo!", mostrando um vídeo dela dando um beijo no chef de cozinha.

Na legenda, se declarou: "É ele quem me acalma, me desacelera e me faz ver a vida com mais leveza. Te amo, Edu Guedes. Marca nos comentários quem é essa pessoa para você, que eu vou interagir!".

Nos comentários, os internautas elogiaram a sintonia do casal. "Tente achar alguém mais apaixonado que o Edu e falhe miseravelmente. Os olhos deles brilham", disse uma. "Vocês são lindos juntos! O Match perfeito! Que Deus abençoe sempre essa união!", comentou outra. "Lindos que a felicidade seja constante na vida de vocês. Vocês são um complemento do outro!", escreveu uma terceira pessoa.