A atriz Ingrid Guimarães recordou vários momentos da filha, Clara, e prestou uma bela homenagem em seu aniversário de 15 anos

Ingrid Guimarães usou as redes sociais para comemorar o aniversário de sua filha, Clara. A menina, fruto de seu casamento com Renê Machado, completou 15 anos de vida nesta segunda-feira, 9.

Para celebrar a data especial, a atriz compartilhou um vídeo com vários momentos da aniversariante, incluindo registros dela bebê, e prestou uma bela homenagem para ela ao som da música 'Slipping Through My Fingers'.

"Essa música do musical Mamma Mia a Clara canta lindamente. Ela diz sobre a criança que solta os dedos da mãe pra ir pro mundo. São 15 anos da minha menina, que está indo para o mundo e aos poucos soltando meus dedos. Cheia de amigos, de sonhos, de música, de risadas", começou a artista.

"Menina maneira, madura, adolescente raiz, com aquele coração que a gente sabe que vai ser uma mulher admirável. Já chorei só de ouvir essa música. Ver o filho crescer é lindo, mas soltar a mão não é fácil. Parabéns, minha filha. Obrigada por me ensinar a ser mãe. Te amo!", completou a declaração.

Em julho, Ingrid viajou para Londres, na Inglaterra, ao lado da atriz e apresentadora Mônica Martelli. Na ocasião, as duas reencontraram as filhas, Clara e Julia, respectivamente, que estavam fazendo um intercâmbio. Após passear com a herdeira, a humorista dividiu alguns registros com os fãs. "Sim, às vezes ela topa caminhar comigo por aí...", escreveu a famosa na legenda do post.

Confira:

Ingrid Guimarães celebra aniversário de 52 anos

No dia 5 de julho, Ingrid Guimarães completou 52 anos de idade! E na data especial, a atriz usou as redes sociais para publicar novas fotos e agradecer ao carinho que recebeu de fãs e amigos em seu aniversário.

"Bom dia, 52! Obrigada pelo amor de vocês", escreveu ela na legenda da publicação. Em seu perfil oficial no Instagram, Ingrid compartilhou uma sequência de fotos vestindo um look all black. A artista apostou em um blazer preto de lantejoulas por cima de uma linda lingerie de renda, arrancando suspiros dos internautas, que enviaram felicitações a ela nos comentários. Confira!