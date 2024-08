Gloria Pires e Orlando Morais se declaram no aniversário da filha, Anttónia: ‘Amor’

Gloria Pires e Orlando Morais encantam com homenagens especiais nas redes sociais para comemorar o aniversário da filha, Anttónia

Nesta quarta-feira, 7, a família de Antônia Morais está em festa! A atriz, cantora e influenciadora digital, que assina com seu novo nome artístico Anttónia, comemora a chegada de seus 32 anos. Para celebrar a data especial, ela recebeu homenagens especiais dos pais, a atriz Glória Pires e o músico Orlando Morais, nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, Glória abriu um álbum de fotos ao lado de sua herdeira desde o seu nascimento até os dias atuais. Na legenda, ela se declarou para primeira filha do casamento com o músico: “Hoje é dia da minha leonina, Anttónia, que trilha a vida com os pés bem firmes no chão, brilhando mais a cada dia”, iniciou.

"Que alegria poder te ver assim, minha filha! Que todos as suas escolhas te levem à sua felicidade, cercada de amor, como você merece. Deus te abençoe, meu amor”, disse a atriz famosa, que recebeu uma mensagem carinhosa da herdeira nos comentários: “Ahh te amo muito minha vida! Obrigada por tanto”, disse Anttónia.

Pouco tempo depois, Orlando também usou seu perfil nas redes sociais para se declarar à filha. Assim como sua esposa, ele publicou um álbum de fotos com Anttònia, mas inovou ao compartilhar uma poesia autoral dedicada a ela: “Tudo que sei, que sei que não sei, um dia quero saber. Como um lavrador nisei, eu plantei, agora quero colher”, iniciou.

“Rebenta a filha que fiz outro dia no anoitecer. Antes insônia, agora Antônia vem nos conhecer. Tava dormindo esperando a hora de você chegar. Me levantei, mesmo assim, continuo à esperar. Mas aprendi reduzir caminho e não atalhar e consegui ir mais longe sem me levantar”, Orlando relembrou detalhes do nascimento da herdeira.

Na sequência, o músico continuou a exaltar a jovem: “Cordão de estrelas que liga o universo do verso sempre a rimar. Constelação, cruzeiro, rainha da selva, da Cléo, do mar. Luar que encosta nas costas beirando as poças rosas do mar. Faísca, arisca, que risca o meu céu. Avisando que vai chegar. Tava voando esperando a hora de aterrissar”, completou

“Na melodia que o vento fez em mim, vibrar. Meu pensamento voou tão alto e não quis voltar. Você chegou, me fez sorrir e me fez chorar”, Orlando finalizou a declaração especial. Vale lembrar que além de Anttónia, ele também é pai de Ana Morais, de 24 anos, e Bento Morais, de 18 anos, do relacionamento com Glória. A atriz também é mãe de Cléo, de 41 anos, com Fábio Jr.

Filha de Gloria Pires já atuou em novelas e lançou discos:

Recentemente, a atriz Gloria Pires viu seu nome se tornar destaque após sua filha, Anttónia, fruto do seu casamento com Orlando Morais, viralizar exibindo detalhes de sua mansão. Mas apesar disso, a jovem é uma velha conhecida do público brasileiro e apareceu em produções de sucesso; relembre a trajetória de Anttónia!