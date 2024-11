Gabz divide vídeo romântico com o namorado, Jaffar Bambirra: 'Coisa bonita'

Casalzão! A atriz Gabz compartilhou um vídeo encantador ao lado do namorado, o ator Jaffar Bambirra, que também atua em 'Mania de Você'

O amor está no ar! A atriz Gabz usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 27, para compartilhar um novo registro ao lado do namorado, o ator Jaffar Bambirra. Em seu Instagram oficial, a intérprete de Viola em 'Mania de Você’, da TV Globo, publicou um vídeo bastante romântico do casal aproveitando um dia ensolarado.

Esbanjando alegria, enquanto filmava o momento especial em câmera lenta, Gabz aparece recebendo carinho do companheiro. "Coisa bonita", escreveu a artista na legenda da postagem.

Apaixonado, Jaffar, que vive Iberê na trama das nove, fez questão de deixar uma mensagem carinhosa nos comentários. "Nosso câmera lenta sem querer. Te amo", disse ele. "Risadas e beijinhos por querer", respondeu a famosa.

Vale lembrar que Gabz assumiu publicamente o namoro com Jaffar Bambirra no dia 12 de novembro, durante participação no programa 'Mais Você'. Na ocasião, enquanto aproveitava um café da manhã com a apresentadora Ana Maria Braga, a atriz confirmou que o romance era real.

"Eu roubei o príncipe, não tem jeito, o que posso fazer? Um beijo, meu amor, te amo!", se declarou ela. Inclusive, o registro compartilhado por Gabz nesta quarta-feira, 27, já havia sido publicado por Jaffar nos últimos dias.

Confira o vídeo de Gabz com Jaffar Bambirra:

Como Gabz e Jaffar Bambirra se conheceram?

A atriz Gabz e o ator Jaffar Bambirra se conheceram nos bastidores da novela Mania de Você, da Globo, e logo começaram a se envolver. Em participação no programa Mais Você, de Ana Maria Braga, ela contou que eles foram se aproximando aos poucos.

"A gente se conheceu na novela. Desde o dia dos namorados, eu estava sem namorado... Eu sou uma mulher fiel. E a gente se conheceu nas gravações, foi se aproximando, e estamos aí", afirmou ela. Antes de Gabz assumir o namoro com Jaffar na TV, os rumores apontando o possível romance já duravam alguns meses.

