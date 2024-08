A atriz Gabriela Duarte compartilhou cliques raros com o pai, Marcos Flávio Cunha, e prestou uma bela homenagem para ele

Gabriela Duarte usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta quinta-feira, 8, seu pai completou mais um ano de vida e ela fez questão de homenageá-lo.

Em seu perfil no Instagram, a atriz postou uma foto em que aparece abraçada com seu Marcos Flávio Cunha e também outros registros dele ao lado da família. Já na legenda, a filha da atriz Regina Duarte se declarou.

"Hoje é o dia do cara mais legal do mundo. Meu pai. E eu não encontro palavras capazes de celebrar a sua vida! Obrigada por estar sempre tão próximo, me apoiando em tudo. Te amo", escreveu a famosa na publicação.

Em abril deste ano, Gabriela completou 50 anos e reuniu os familiares e amigos em uma casa de festas na cidade de São Paulo. No evento, ela fez uma rara aparição ao lado dos pais, Marcos Flávio Cunha e Regina Duarte, e também dos filhos, Frederico e Manuela. Inclusive, ela recebeu o carinho do seu novo namorado, Fernando Frewka.

