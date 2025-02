Cheia de personalidade, Aurora, filha de Cintia Dicker e Pedro Scooby, ganhou uma terceira decoração para o seu quarto; veja os detalhes

Nesta quinta-feira, 13, Cintia Dicker usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores a terceira reformulação do quarto de sua filha , Aurora Dicker. A modelo, ao lado de Pedro Scooby, revelou que a nova decoração reflete a personalidade da pequena, agora com dois anos de idade. O ambiente traz tons terrosos e segue o estilo Boho, conhecido por sua estética livre, criativa e pela fusão de influências culturais.

No vídeo, Cintia explicou que, com o crescimento de Aurora, sentiu a necessidade de adaptar o espaço para que ele expressasse melhor o jeito da filha. O Boho, escolhido para a decoração, valoriza elementos naturais, texturas aconchegantes e peças artesanais, criando um ambiente acolhedor e cheio de identidade.

"Lá vamos nós para o terceiro quarto da Aurora. Dessa vez, ela já tem sua personalidade e queríamos um cantinho que ela gostasse, mas sem fugir do estilo Boho, que tanto amamos. Seguimos então por esse caminho e a natureza foi o ponto de partida, com os tons terrosos e o coqueiro como elementos principais, já que nossa casa nova tem coqueiros no jardim. O sol continuou a brilhar por aqui, já que o nome Aurora significa a chegada do sol. Ficamos encantados com o resultado, ela amou tudo! Tenho certeza que ela vai curtir muito o quartinho novo", celebrou ela.

Nos registros, a pequena transbordou alegria ao se deparar com itens da decoração, como uma girafa de pelúcia. "Ela ficou apaixonada e enlouquecida. Ela brincou com cada detalhe e cantinho", detalhou a mamãe coruja.

Além de Aurora, o surfista também é pai de Dom, de 12 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de nove. Os três são filhos de seu casamento anterior com a atriz Luana Piovani, que atualmente mora em Portugal.

Confira os detalhes da decoração:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por cintiadicker (@cintiadicker)

Cintia Dicker encanta com mensagem no aniversário da filha, Aurora

Cintia Dicker usou as redes sociais no dia 27 de dezembro para celebrar uma data muito especial. Aurora, sua filha com o surfista e ex-BBB Pedro Scooby, completou dois anos de vida na quinta-feira, 26, e a mamãe fez questão de celebrar.

Em seu perfil nas redes sociais, a modelo publicou uma foto em que aparece ao lado do marido e ganhando um beijo na bochecha da herdeira, que está no seu colo, e escreveu uma linda declaração para ela.

"26/12/22 ela chegou chegando. Mudando completamente tudo na minha vida, me transformou, me apresentou o AMOR, a coragem, a força, a delicadeza. Obrigada filha, mamãe te ama muito. Viva 2 anos de Aurora em nossas vidas", escreveu Cintia na legenda. Veja a publicação!

Leia também:Cintia Dicker celebra aniversário em sua nova mansão com Pedro Scooby