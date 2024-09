Poliana Rocha mostra como é relação com Hariany Almeida e filho de Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, usou seu Instagram nesta quarta-feira, 11, para compartilhar um momento especial em família

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, usou seu Instagram nesta quarta-feira, 11, para compartilhar um momento especial em família. Em um vídeo publicado nos stories, a influenciadora mostrou que ela e o marido receberam a visita de Matheus Vargas, um dos filhos do artista, e de Hariany Almeida, sua namorada, evidenciando a boa relação entre eles.

No registro compartilhado, os dois aparecem sentados à mesa durante o encontro familiar. "Aqui em casa, tá muito especial hoje. A Riri [apelido da influenciadora] ressuscitou! Estava com saudade ela e hoje tive o prazer de recebê-la aqui em casa. Coisa boa. Teteu também", declarou ela, que não escondeu a felicidade em recebê-los em casa.

Vale lembrar que o jovem cantor sertanejo é o quinto filho de Leonardo, fruto do relacionamento do artista com a ex-miss e integrante do grupo Banana Split, Liz Vargas. Ele é apenas 19 dias mais novo que seu irmão, o também cantor Zé Felipe.

Apesar de vir de uma família famosa, Matheus prefere manter a discrição e costuma usar suas redes sociais apenas para divulgar trabalhos. Em seu Instagram, o qual possui mais de 900 mil seguidores, ele tem mostrado um pouco de sua ligação com a música.

Matheus Vargas e Hariany Almeida (Reprodução/Instagram)

Virginia e Zé Felipe geram climão na família, diz colunista

O almoço em família acontece após um suposto climão na família. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Matheus Vargas, irmão mais novo de Zé Felipe, não teria recebido um convite para visitar o filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, que nasceu no último domingo, 8, em uma maternidade em Goiânia, Goiás.

De acordo com fontes da coluna, Matheus ficou chateado com a exclusão, mas está se planejando para visitar o sobrinho. Até o momento, o motivo da decisão de Virginia e Zé Felipe não foi revelado, mas o irmão caçula não foi o único a ficar de fora da celebração do nascimento do pequeno, que contou até com um bar na maternidade. Leia mais!