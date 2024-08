Nas redes sociais, Thiago Costa prestou uma bela homenagem ao pai, o cantor Leandro, que faria 63 anos nesta quinta-feira (15)

Thiago Costa usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial ao pai, o cantor Leandro (1961-1998). O artista, que fazia dupla com o irmão, Leonardo, completaria 63 anos nesta quinta-feira, 15.

Em seu perfil no Instagram, o jovem postou uma foto do pai e falou sobre como ele marcou a vida de muitos pessoas, apesar de ter morrido tão novo. Thiago também agradeceu por ter convivido com ele por 13 anos.

"Hoje o senhor estaria fazendo 63 anos, e como jovem ainda estaria… mas Deus quis que sua passagem fosse curta, mais muito marcante nos nossos corações… paizinho, de onde o senhor estiver, se sinta muito amado, que é que o senhor merece", disse ele no começo do texto.

Ele completou a mensagem se declarando. "Te amo do fundo do meu coração, é difícil dizer todos sentimentos que eu sinto… me sinto privilegiado por ter vivido 13 anos do seu lado… te amo eternamente", finalizou.

Leandro morreu no dia 23 de junho de 1998, após lutar contra um câncer raro na região do tórax. Na época, o cantor tinha 36 anos.

Confira:

Thiago Costa celebra aniversário de 39 anos

Em janeiro deste ano, Thiago Costa completou 39 anos de vida e comemorou a data especial fazendo uma reflexão. "39 primaveras, agradecer a Deus todo este ciclo que passou, e que este novo ciclo seja guiado pela luz divina, confio em ti senhor e sei que sempre está do meu lado independente de qualquer circunstância. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi", escreveu ele na legenda da publicação na ocasião.