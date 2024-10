Filho de Jair Rodrigues divide fotos raras com a mãe em data especial

Viúva do cantor Jair Rodrigues, Claudilene Mello ganhou uma homenagem especial de aniversário do filho, Jair Oliveira: 'Te amamos'

Viúva do cantor Jair Rodrigues (1939-2014), Claudilene Mello encantou o público ao surgir em fotos raras ao lado da família. Os cliques inéditos foram compartilhados nesta sexta-feira, 18, pelo filho, o também cantor Jair Oliveira, o Jairzinho, que prestou uma bela homenagem no aniversário da mãe.

Por meio de seu Instagram oficial, o artista reuniu alguns cliques de momentos marcantes e divertidos da matriarca com a nora, Tania Khalill, e das duas netas, filhas da atriz com Jairzinho. A sequência de imagens especiais foi finalizada com um registro antigo da aniversariante ao lado do marido.

"Hoje é dia desta mulher, mãe, amiga, vovó cheia de amor, compaixão, diversão, energia, sabedoria, vitalidade, companheirismo, espiritualidade e simpatia!! Parabéns! Muita saúde e bençãos de Deus sempre. Te amamos demais", declarou Jair Oliveira na legenda da postagem.

Nos comentários, internautas também deixaram mensagens carinhosas de felicitações à Claudilene Mello. "Que linda! Parabéns! Deus abençoe sua mamãe com muitas alegrias, felicidades, saúde e muitos anos de vida", desejou uma seguidora. "Mãe é um amor incondicional. Muita saúde e alegria para a Clau", disse outra.

Jair Rodrigues faleceu em sua casa aos 75 anos, em 8 de maio de 2014, em decorrência de um infarto. Além de Jairzinho, o artista e Claudilene também são pais da cantora Luciana Mello. Discreta, a viúva do famoso costuma fazer raras aparições nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jair Oliveira 🅾️➕ (@jairoliveira)

Luciana Mello revela influência do pai, Jair Rodrigues, em sua carreira

Foi com o pai, Jair Rodrigues (1939-2014), que Luciana Mello (45) aprendeu a reunir pessoas em bons momentos regados de música e alegria. Em entrevista à TV CARAS, a cantora revelou que o legado do veterano esteve presente na escolha das participações de seu álbum 'Casa da Lu'; confira o bate-papo completo!