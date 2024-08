Luciana Mello revela influência do pai, Jair Rodrigues, em sua carreira: 'Sempre juntou'

Em entrevista à TV CARAS, Luciana Mello dá detalhes sobre seu novo projeto, Casa da Lu, e conta como Jair Rodrigues a influenciou no processo

Foi com o pai, Jair Rodrigues (1939-2014), que Luciana Mello (45) aprendeu a reunir pessoas em bons momentos regados de música e alegria. Agora, focada no lançamento do EP Casa da Lu a cantora abre os cômodos de sua casa musical para os fãs, carregando o legado do grande sambista.

"Jair Rodrigues, meu pai, sempre juntou as pessoas. E, hoje em dia, como é difícil juntar as pessoas genuinamente né? E eu quero juntar pela música", começa Luciana Mello , em entrevista à TV CARAS. "[O EP] vai representar a minha casa, cheia de música, alegria e amor."

A primeira etapada do projeto musical reuniu Alcione (76), Leci Brandão (79), Simone (74), Mart'nália (58), Marvvila (25) e Fabiana Cozza (48), grandes nomes femininos do samba e referências da artista, para as nove faixas divididas entre canções inéditas e regravações.

A artista também conta que legado do pai esteve presente na escolha das participações do álbum, e nas relações que criou com as artistas. "Meu pai lançou a Alcione praticamente, ela sempre conta essa história. O primeiro disco dela, meu pai que apresentou para a gravadora. A Leci vivia lá em casa, Mart'nália dispensa comentários. Tem esse contato emocional da família."

Além disso, ela afirma que Fabiana e Simone foram grandes referências ao longo de sua vida, e que cresceu escutando as músicas das artistas. Por fim, a cantora diz que a escolha de Marvvila foi para trazer a nova geração do samba em seu projeto.

Luciana pretende lançar as músicas até o final do ano, e não descarta novas partes para o projeto. Segundo ela, a primeira etapa representa o Quarto das Mulheres do Samba. "Cresci em uma casa de músicos, de compositores, minha casa estava sempre cheia. Então, quis trazer as minhas referências dentro do samba e reverenciar essas mulheres."

