Sofia Liberato, filha do apresentador Gugu Liberato, prestou uma homenagem especial no aniversário da mãe, Rose Miriam Di Matteo

Sofia Liberato, filha do apresentador Gugu Liberato (1959-2019), usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe, Rose Miriam Di Matteo, que completou mais um ano de vida nesta sexta-feira, 6.

Em seu perfil no Instagram, a jovem compartilhou algumas fotos em que aparece ao lado da mãe e de sua irmã gêmea, Marina Liberato, e se declarou para a aniversariante. "Hoje é o aniversário da mulher mais especial da minha vida: minha mãe", começou.

Depois, Sofia falou sobre os ensinamentos da mãe. "Você me ensinou a enxergar a vida com mais alegria e a viver segundo os olhos de Deus. Sou imensamente grata por ser essa mulher forte e sábia que sempre me guiou no caminho certo e me apoiou em todas as minhas decisões. Desejo a você tudo de mais maravilhoso que o mundo possa oferecer. Que Deus te abençoe sempre! Te amo mamis!", declarou ela, que também é irmã de João Augusto Liberato.

Nos comentários, os seguidores de Sofia deixaram mensagens de felicitações para Rose Miriam. "Parabéns. Deus abençoe sempre a vida da sua mãe", disse uma fã. "Felicidades pra sua mãe, felicidades!! Que Deus continue abençoando... muita saúde!!", desejou outra. "Parabéns, Rose. Você é uma mulher sábia. Muitos anos de vida", falou uma terceira.

Confira:

Filha de Gugu Liberato surge em vídeo romântico com o namorado

Discreta quanto à vida pessoal, a filha de Gugu Liberato, Sofia Liberato, fez uma declaração para o seu namorado, Gabriel Gravino. A jovem postou um vídeo com momentos ao lado de seu amado e, na legenda, disse que os dois têm "amadurecido juntos" e que é incrível "olhar para trás e ver o quanto evoluímos".

"Nos conhecemos há quatro anos e meio e, desde então, temos crescido e amadurecido juntos. É incrível olhar para trás e ver o quanto evoluímos, tanto como indivíduos quanto como casal. Amo compartilhar essa jornada com você, meu amor. Cada momento ao seu lado prova que estamos sempre evoluindo e nos tornando melhores juntos", escreveu ela na legenda. Confira a publicação!