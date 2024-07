Fernanda Paes Leme dá spoilers do terceiro mesversário da filha

Fernanda Paes Leme contou o tema do terceiro mesversário da filha Pilar e ainda mostrou alguns spoilers da festa como o look da pequena e o bolo

Nesta quarta-feira, 17, Pilar, a filha de Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio, completa três meses de vida. E como era de se esperar, a mamãe coruja preparou uma festinha para celebrar a data especial.

Em seu Instagram Stories, a atriz contou que o tema da festa será galinhas d'Angola, ou cocó, como apelidou a famosa. "Bom dia, mesversário da Pilar e o tema é cocó. Vou usar minha coleção [de galinhas de cerâmica]. Ela já tinha um look do tema e uma amiga criativona vai me ajudar a montar a festa. Aguardem", disse ela.

Fernanda Paes Leme também fez questão de mostrar o look que será usado pela bebê durante a festa. A roupinha escolhida é um vestidinho xadrez de vermelho com algumas galinhas estampadas.

Por fim, a famosa mostrou o bolo encomendado para a festa. Para combinar com o tema, o doce é preto com bolinhas brancas e tem algumas galinhas em cima.

Fofura

Fernanda Paes Lemeexplodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um novo clique da filha, Pilar.

Nos Stories do Instagram, a atriz e apresentadora postou uma foto em que a herdeira, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio, aparece dando um belo sorriso e encantou os fãs. "Ai meu Deus", disse uma seguidora. "Que amor", escreveu outra. "Linda", se derreteu uma fã.

Recentemente, Fernanda compartilhou os bastidores engraçadinhos de sua rotina com a filha, Pilar. Ela mostrou a bebê deitada em seu colo, enquanto dormia e relatou como é a rotina da herdeira. "Parece que Pilar sabe que é sábado e fica mega dorminhoca no fim de semana. Como pode? Ontem ela 'sextou' e dormiu mais tarde um pouco. Aí, foi a noite toda (nem sempre é assim) acordou e mamou às 6h40 e dormiu, e agora, 9h30, resmungou, troquei, ela mamou e já dormiu. Aliás, Mô e Tina também dormem... e eu estou aqui igual uma estátua para não acordar ninguém. Mó mãe!", escreveu a artista no post.