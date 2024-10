Fernanda Montenegro celebra aniversário de 95 anos com vídeo especial

Completando mais um ano de vida, a atriz Fernanda Montenegro fez uma publicação em comemoração à data especial: '95 primaveras'

Dia de festa na casa de Fernanda Montenegro! Nesta quarta-feira, 16, a atriz completa 95 anos de vida muito bem vividos, dentro e fora das telinhas. Por meio de sua conta oficial no Instagram, a veterana compartilhou um vídeo bastante especial em celebração à data.

No registro, Fernanda Montenegro reuniu trechos dos bastidores de um ensaio fotográfico. Esbanjando beleza e simpatia, a artista aparece produzida com alguns looks belíssimos nas cores vermelha, branca e preta.

"Hoje eu comemoro 95 primaveras. E 80 delas no palco", escreveu a veterana na legenda da postagem. Nos comentários, diversos amigos famosos e admiradores da aniversariante do dia deixaram mensagens carinhosas.

"Parabéns, Dona Fernandona! Orgulho do Brasil", declarou o ator Luis Lobianco. "VIVA!!!! Viva viva a sua vida!", disse a atriz Paloma Bernardi. "Única! Diva! Viva nossa @fernandamontenegrooficial", falou Viviane Araújo. "A dona da nossa teledramaturgia!! Viva!! Viva, Fernanda!!", escreveu Juliana Paes.

Confira a publicação de Fernanda Montenegro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Montenegro (@fernandamontenegrooficial)

Famosos parabenizam Fernanda Montenegro

Diversos outros famosos também prestaram homenagens à Fernanda Montenegro por meio das redes sociais. Confira alguns:

O ator e roteirista Miguel Falabella publicou em seu Instagram oficial uma foto da veterana em celebração aos seus 95 anos de vida. "Parabéns para a gigantesca Fernanda Montenegro, essa icônica libriana que vem nos ensinando o ofício desde sempre. Muitos beijos amorosos!", declarou ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por miguelfalabellareal (@miguelfalabellareal)

A atriz Débora Bloch também parabenizou a colega de profissão pelo início do novo ciclo. "Hoje é o dia dela, nossa musa inspiradora. Feliz aniversário, querida! Adoro você", escreveu ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Debora Bloch (@deborablochoficial)

O ator Antonio Grassi escreveu uma homenagem emocionante à Fernanda: "'Fernandona' vai muito além de um simples apelido carinhoso. Ele encapsula a grandiosidade de Fernanda Montenegro, não só pela sua presença imponente em cena, mas também pela enorme contribuição dela para o teatro, cinema e televisão brasileiros. É uma forma de reconhecer a imensidão do seu talento e o respeito que ela impõe, tanto no palco quanto na vida. Esse apelido simboliza o lugar quase mitológico que Fernanda ocupa na cultura brasileira, sendo uma referência de excelência artística e integridade", disse ele.