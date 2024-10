Fernanda Montenegro chega aos 95 inspirando diferentes gerações com seu pioneirismo

Lenda da TV brasileira, Fernanda Montenegro completa 95 anos nesta quarta, 16; com uma extensa carreira, atriz segue ativa na profissão

"Como diz Fernanda Montenegro, a beleza passa, mas o que fica é o que a gente consegue transpassar para o outro". A frase é de Isis Valverde (37) que, assim como tantos outros, carrega ensinamentos da lenda da TV brasileira que completa 95 anos nesta quarta-feira, 16. Pioneira e inspiradora, a artista é sucesso absoluto entre diferentes gerações e perpetua seu legado de anos para além da atuação.

Nascida no Rio de Janeiro, Arlette Pinheiro Monteiro Torres tem um longo trabalho na TV, cinema e teatro. Conhecida como Fernanda Montenegro , ela foi a primeira atriz contratada da TV Tupi, a primeira brasileira a vencer o Emmy Internacional de melhor atriz, por Doce de Mãe (2013), e a primeira mulher latino-americana a ser indicada ao Oscar de melhor atriz, por Central do Brasil (1998).

Foto: Getty Images

Mais recentemente, a atriz pioneira reuniu milhares de espectadores —de diversas idades— nos teatros com sua leitura da obra de Simone de Beauvoir (1908-1986), para celebrar seus 80 anos de carreira. Ela também animou os fãs ao confirmar ser parte do elenco da comédia nacional Velhos Bandidos, que tem previsão de estreia para o ano de 2025.

Toda sua extensa carreira certamente deixou ensinamentos para muitos. Montenegro é uma grande defensora da cultura e seus incentivos; já se declarou feminista e reforçou a importância de encarar o movimento para além do ativismo; se posicionou durante as últimas eleições presidenciais; falou sobre o sexo na terceira idade; e refletiu sobre a aceitação da chegada da morte.

Sua arte continua também através do trabalho de seus filhos, a atriz Fernanda Torres (59) e o diretor Cláudio Torres (62), frutos do casamento de 55 anos com seu grande amor, Fernando Torres (1927-2008), que morreu aos 80 anos, em decorrência de um efisema pulmonar. No especial Tributo (Globoplay), que será exibido na TV, ela ressalta o amor pelo marido, e exalta a carreira dos herdeiros.

"Sem Fernando, a minha vida não se cumpriria. Do nosso mais profundo pacto de existir, vieram dois filhos maravilhosos, que também são referências dentro do nosso processo artístico. Tenho que agradecer, viu, Fernando, a você", declarou.

Hoje, com 1,3 milhão de seguidores acumulados em seu perfil do Instagram, a veterana recebe uma verdadeira enxurrada de elogios em suas publicações, de anônimos e famosos, dos mais jovens aos mais maduros. "Você é nosso tesouro", declarou Stênio Garcia (92). "Diva", elogiou Beth Goulart (63). "Inspiradora, maravilhosa", escreveu Nany People (59), em uma das publicações.

Agora, grande parte dos brasileiros torce para que seu sucesso seja ainda mais recompensado através da atuação de sua filha em Ainda Estou Aqui. O filme tem ganhado destaque internacionalmente, acumulando prêmios, e foi a aposta brasileira para concorrer ao Oscar 2025.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE FERNANDA MONTENEGRO NO INSTAGRAM: