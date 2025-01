Felipe Araújo se declara para a namorada em data especial: 'Para sempre'

O cantor Felipe Araújo compartilhou fotos inéditas com a namorada, Lara Prado, e se declarou ao comemorar três anos de namoro

Felipe Araújo usou as redes para comemorar uma data muito especial. Nesta terça-feira, 7, o cantor completou três anos de namoro com Lara Prado e fez questão de se declarar para a amada.

Em seu perfil oficial no Instagram, o artista compartilhou uma sequência de cliques em que aparece na praia com a namorada. Para os registros, Lara surgiu usando um vestido justo rosa, enquanto Felipe usou uma camisa da mesma cor e uma bermuda preta.

Já na legenda da publicação, o cantor celebrou mais um ano de relacionamento. "3 anos + Pra Sempre = Nós dois. Mais de mil e poucos dias do seu lado. Te amo, Lara. Nosso 7 de Janeiro", declarou o famoso.

Em dezembro do ano passado, Lara precisou ser internada após ser diagnosticada com enterocolite. "Sumidinha porque internei ontem com enterocolite. É uma infecção no intestino e acabei demorando para ir ao médico achando que não era nada demais... mas agora estou muito bem cuidada e se Deus quiser logo estarei 100%", contou a designer de joias na ocasião.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipe Araújo (@felipearaujocantor)

Felipe Araújo confessa o que fez para perder 10 kg em três meses

No dia da gravação do DVD Carta Aberta, em São Paulo, o cantor Felipe Araújo compartilhou detalhes sobre sua transformação corporal. Empenhado em emagrecer, ele conseguiu perder 10 kg em três meses. "Eu cheguei numa fase da minha vida que a gente vai ressignificando algumas coisas", disse em entrevista ao portal Leo Dias.

"Tô numa fase muito legal da minha vida, questão espiritual, resolvi também melhorar a minha parte corporal, tanto pela questão de saúde, tanto pelos shows", acrescentou. Questionada se tomou alguma coisa para ajudar no processo, Felipe Araújo disse que teve um pouco de "suco", mas tudo com moderação, sem "pirar" e acompanhamento médico.

