Namorada de Felipe Araújo é internada e revela diagnóstico: 'Acabei demorando'

Lara Prado, namorada do cantor sertanejo Felipe Araújo, foi internada em um hospital nesta terça-feira, 17. Saiba o que aconteceu

Lara Prado, namorada do cantor sertanejo Felipe Araújo, foi internada em um hospital nesta terça-feira, 17. A designer de joias apareceu nas redes sociais nesta quarta-feira, 18, para explicar o que aconteceu e qual foi o diagnóstico que recebeu.

Na imagem compartilhada nos stories do Instagram, ela mostrou que seu braço está com um acesso venoso. "Sumidinha porque internei ontem com enterocolite. É uma infecção no intestino e acabei demorando para ir ao médico achando que não era nada demais... mas agora estou muito bem cuidada e se Deus quiser logo estarei 100%", declarou Lara.

O que é enterocolite?

Segundo informações do site do Grupo Rede D’Or, a enterocolite é uma inflamação no trato intestinal, que acomete o intestino grosso e delgado. O problema de saúde pode se desenvolver por vários motivos, incluindo infecção viral ou bacteriana, alegria alimentar ou uso de medicamentos.

Os principais sintomas são a dor no abdômen, vômitos, falta de apetite, abdômen inchado ou distendido e diarreia. O tratamento é feito conforme o grau da infecção, podendo ser utilizados medicamentos, dieta e até cirurgia.

