Felipe Araújo confessa o que fez para perder 10 kg em três meses

O cantor Felipe Araújo teve uma noite especial na quarta-feira, 18, com a gravação do DVD Carta Aberta em São Paulo. Nos bastidores, o artista compartilhou detalhes sobre sua transformação corporal. Empenhado em emagrecer, ele conseguiu perder 10 kg em três meses.

“Eu cheguei numa fase da minha vida que a gente vai ressignificando algumas coisas. Tô numa fase muito legal da minha vida, questão espiritual, resolvi também melhorar a minha parte corporal, tanto pela questão de saúde, tanto pelos shows”, disse em entrevista ao portal Leo Dias.

Questionada se tomou alguma coisa para ajudar no processo, Felipe Araújo disse que teve um pouco de “suco”, mas tudo com moderação, sem “pirar” e acompanhamento médico. Além disso, o pai dele também encarou o desafio e conseguiu perder 5 kg.

Felipe Araújo homenageia o irmão, Cristiano Araújo: "9 anos de saudades"

Recentemente, Felipe Araújo comoveu os seguidores das redes sociais ao relembrar a morte de seu irmão, o cantor Cristiano Araújo. O cantor sertanejo e sua namorada, Allana Moraes, morreram após sofrerem um acidente de carro.

Em seu perfil oficial no Instagram, o cantor postou uma foto de Cristiano abraçado com Allana e lamentou. "9 anos de saudades", escreveu o artista na legenda da publicação, acrescentando um emoji de coração partido.

Nos comentários, os fãs também se manifestaram. "Simplesmente um fenômeno. Eterno Cristiano Araújo", disse um seguidor. "Nossa, passa muito rápido, mas sempre estará presente em nossos corações", escreveu outra. "Eternamente em nossos corações", falou uma fã. "Eternos! O que temos pra sempre é saudades", comentou mais uma.

Cristiano, vale dizer, teve dois filhos: João Gabriel e Bernardo. No começo do ano, o pai do artista, João Reis, encantou os fãs do filho ao mostrar uma foto inédita dos netos juntos. Na foto, João e Bernardo apareceram lado a lado e sorridentes em um ensaio fotográfico.