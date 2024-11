Fabiula Nascimento divide clique raro ao comemorar o aniversário da mãe

A atriz Fabiula Nascimento compartilhou em suas redes sociais uma foto antiga ao lado da mãe e prestou uma homenagem especial

Fabiula Nascimento usou as redes sociais para comemorar o aniversário de sua mãe. Nesta segunda-feira, 25, dona Marinha Peixer completou mais um ano de vida e ela fez questão de homenageá-la.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou uma foto antiga em que aparece criança ao lado da mãe e a parabenizou pelo novo ciclo. "Maria, Maria. Feliz aniversário, minha Mãe", escreveu a famosa na legenda da publicação. "Obrigada filhota. Te amo", respondeu a aniversariante.

Nos comentários, os fãs de Fabiula deixam mensagens de felicitações. "Feliz aniversário pra sua mãe!", disse uma seguidora. "Parabéns, Deus abençoe", escreveu outra. "Parabéns, muitas felicidades e saúde", desejou uma fã. "Feliz aniversário, Marinha. Que Deus te abençoe grandemente!", falou mais uma.

Fabiula, vale dizer, é bastante discreta em suas redes sociais e raramente posta fotos e vídeos de seus familiares. A atriz é casada com o ator Emilio Dantas e eles são pais dos gêmeos Roque e Raul, que fizeram dois anos em janeiro deste ano.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiula Nascimento (@fabiulaa)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marinha Peixer (@marinha.peixer)

Fabiula Nascimento divide clique encantador com os filhos gêmeos

Recentemente, Fabiula Nascimento encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar um clique inédito com os filhos gêmeos, Roque e Raul, de dois anos. No clique publicado no feed do Instagram, a atriz aparece toda sorridente durante um passeio com os herdeiros, frutos de seu relacionamento com o ator Emilio Dantas.

Ao mostrar o momento encantador, Fabiula se mostrou grata e feliz por aproveitar o tempo com Roque e Raul. "Essa foi agora… Obrigada Deusas. 'Que todos os seres sejam livres e felizes'", escreveu a artista na legenda da publicação. Veja a publicação!

Leia também:Fabiula Nascimento mostra os filhos brincando na chuva: 'Que delícia'