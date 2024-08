Em data especial, Paula Lavigne mostra momentos íntimos com Caetano Veloso

Esposa de Caetano Veloso, a empresária Paula Lavigne usou suas redes sociais para parabenizar o cantor e compositor pelo seu aniversário de 82 anos

Esposa de Caetano Veloso, a empresária Paula Lavigne usou suas redes sociais para parabenizar o cantor e compositor pelo seu aniversário de 82 anos nesta quarta-feira, 07. No feed do Instagram, ela compartilhou um vídeo com momentos ao lado do cantor, em casa, e até mesmo em uma pista de aeroporto, com direito a beijo.

Na legenda, escreveu: "Vovô, nós te amamos muito. Parabéns!", disse ela. O artista é avô de Rosa e José, filhos de Moreno Veloso; e Benjamim Souza Veloso, filho de Tom Veloso. Nos comentários, não faltaram elogios. "Que lindo vídeo de vida e amor, as escolhas que fazemos na vida, parabéns ao Caetano por sua vida e a você por tudo que fez e faz por ele e sua família", desejou a atriz Elizabeth Savala.

"Parabéns! nosso amor do Brasil todo, viva você!!!!", escreveu Malu Galli. "Coisa linda esse video Paulinha. Sim, amamos muito Caetano maravilhoso", disse Maitê Proença. "Que vídeo! Lindos demais! Viva nosso Caetano!", disse outra internauta.

Veja o vídeo:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Paula Lavigne (@paulalavigne)

E a cantora Maria Bethânia, com quem Caetano está em turnê atualmente, fez também sua homenagem ao baiano. "Ele é das águas profundas. Caetano, feliz aniversário, meu irmão. Saúde ,vida, lindas canções, vitórias em seu caminho. Feliz de dividir o palco com você, hoje. Quando pequenos, dividimos os galhos das mangueiras do quintal de nossa casa, a música pra aprender. Hoje, o mesmo prazer e confiança. O trapézio e a música. 'Paixões fevereiras'. Dia de sol pra te fazer feliz. Todo amor de sempre. Sua, MB", escreveu.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Maria Bethânia (@mariabethaniaoficial)

Quem também homenageou o cantor foi Vanessa da Mata. "É que ele é brasileiro. É que ele é poeta. Melodista dos melhores. Letrista também, daqueles que compõem músicas inteiras. Ele com ele e músicas maravilhosas. Ele é nosso. 'Que sorte a nossa, hein?'. Felicidades e muitos anos de vida, Leãozinho! Seu aniversário também é nosso! Te amo, Caetano Veloso", escreveu.