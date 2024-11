Elisa Lucinda se declara no aniversário de 35 anos do namorado: 'Lindo olhar'

A atriz Elisa Lucinda prestou uma bela homenagem no aniversário de 35 anos de seu namorado, o fotógrafo Jonathan Estrela

A atriz Elisa Lucinda usou as redes sociais para comemorar o aniversário de seu namorado, Jonathan Estrela. O fotógrafo completou 35 anos de vida nesta segunda-feira, 4, e recebeu uma bela homenagem da amada.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista compartilhou duas fotos em que aparece em um restaurante durante uma viagem com o namorado para Paraty, no Rio de Janeiro, e se declarou para ele na legenda da publicação.

"Hoje é aniversário dele. 35 anos. O cara do olhar, o fotógrafo, o que prefere fotografar a ser fotografado. Esta cena é em Paraty na Flip deste ano. Que sua vida seja a da construção de um sujeito pleno neste Brasil tão difícil de viver com tanto racismo em todo canto. Mas você nasceu com Estrella no nome e há de brilhar ainda mais nesta nova fase. Que nunca falte o brilho de seu lindo olhar", falou Elisa.

O namorado de Elisa Lucinda é 31 anos mais novo que a atriz e desde que ela assumiu publicamente o relacionamento, vem recebendo críticas. "O tempo vai passar e ele vai arranjar uma mulher mais nova", disparou um internauta.

A artista reagiu em conversa com a Coluna Play. "Por que eu não posso encher o saco e arranjar outro homem? Por que sou totalmente passiva na mão do novinho? O cara tem de vida o que eu tenho de carreira. Estou em franca vantagem. Sou uma pessoa querida, sempre tem alguém querendo 'brincar no meu parquinho'. Atuei a vida inteira. Tenho certeza que as pessoas gostam de mim e não só da Elisa de 20 anos", rebateu.

Confira:

