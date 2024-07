Elisa Lucinda dá reposta atravessada após críticas por namorar homem mais novo

A atriz Elisa Lucinda vive um romance de cinco anos com o fotógrafo Jonathan Estrella, que é 31 anos mais novo que ela, o que gerou críticas à artista

Elisa Lucinda decidiu quebrar o silêncio sobre o relacionamento com o namorado após reagir à críticas, nesta quinta-feira (18). O motivo dos ataques se deve ao fato de que a atriz está em um relacionamento sério com o fotógrafo Jonathan Estrela, 31 anos mais jovem que ela, o que pareceu incomodar nas redes.

"O tempo vai passar e ele vai arranjar uma mulher mais nova", disparou um internauta, ao que a artista reagiu em conversa com a Coluna Play. Em seguida, veio a resposta de Elisa:

"Por que eu não posso encher o saco e arranjar outro homem? Por que sou totalmente passiva na mão do novinho? O cara tem de vida o que eu tenho de carreira. Estou em franca vantagem. Sou uma pessoa querida, sempre tem alguém querendo 'brincar no meu parquinho'. Atuei a vida inteira. Tenho certeza que as pessoas gostam de mim e não só da Elisa de 20 anos", disparou.

Em seguida, a artista falou sobre a rapidez em que a juventude se perde, o que ainda é um motivo importante na vida das pessoas, mas que deveria ser desmistificado na opinião dela: "A juventude tem que parar de ser uma qualidade. Parece que ser jovem é qualidade, que quer dizer bom caráter ou saúde. Nem sempre jovem quer dizer sensatez", concluiu ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jonathan Estrella (@jonathanestrella_)

O relacionamento de Elisa e Jonathan

Há cerca de cinco anos juntos, a atriz e o fotógrafo costumam ser discretos nas redes sociais sobre a vida amorosa, o que não significa que o casal tenha medo de expôr o amor, como ela mesmo apontou em entrevista à revista CARAS no ano passado:

"Umas duas ou três pessoas falaram, pensando que ele é meu filho, porque ele parece comigo. A primeira vez a mulher falou assim, ‘seu filho está lindo!’. Aí falei: ‘ele não é meu filho, o que ele faz comigo, filho não faz com a mãe’ (risos). E tem que falar com a cara mais safada que tiver. É para aprender, porque não fazem isso com homens. Até que não tenho sofrido, minha sogra tem 48 anos e me adora. Uma mulher namorando um homem mais novo está em vantagem", disse Elisa na ocasião.