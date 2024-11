Edu Guedes encanta ao mostrar momento da intimidade com Ana Hickmann: 'Fui'

O apresentador Edu Guedes usou as redes sociais nesta sexta-feira, 29, para compartilhar um momento de sua vida pessoal. Veja o clique!

O apresentador Edu Guedes usou as redes sociais nesta sexta-feira, 29, para compartilhar um momento de sua vida pessoal. Em uma publicação no feed do Instagram, ele compartilhou um clique ao lado de sua noiva, a apresentadora Ana Hickmann.

Na imagem compartilhada, os dois estão deitados na cama, com a apresentadora repousando no peito do amado. "Fui...", escreveu ele na legenda. Nos comentários, os internautas elogiaram o casal. "Lindos! Amei a foto, amo muito, fofinhos", disse um. "Quanto de amor e beleza cabem em uma foto?! Que Deus os abençoe e os proteja sempre!", escreveu outro. "Há muito tempo queria esse rostinho tranquilo na Ana", confessou mais uma pessoa.

Veja a publicação compartilhada:

Como foi o primeiro encontro de Ana Hickmann e Edu Guedes?

Recentemente, Ana Hickmann deu uma entrevista para Lucas Selfie e deu detalhes de como foi o seu primeiro encontro com Edu Guedes. Amigos há cerca de 20 anos, os dois se aproximararam após a apresentadora terminar o casamento com Alexandre Correa, com quem tem o filho Alexandre, de dez anos.

"Primeiro, ele me ofereceu ajuda. Mas eu queria distância, não queria falar com ninguém. Meu foco era o meu filho, nada mais me importava. Fazia mais de dois anos que não nos falávamos. Ele me ofereceu, inclusive, um apartamento. Ele estava vendo o pessoal falando que eu estava perdendo tudo, que eu ia ficar sem casa. Mas eu disse que estava tudo bem", contou ela.

"Foi assim que começamos a conversar. Ele me chamou para jantar. Ele escutou tanto, eu chorei a noite inteira. Edu foi muito gentil comigo. A partir dali foi diferente porque os dois estavam solteiros", completou ela.

