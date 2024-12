Duda Reis faz homenagem emocionante para o marido: 'Amor da minha vida'

Duda Reis usou as suas redes sociais para fazer uma linda homenagem ao marido Eduardo Nunes, que está fazendo aniversário

Em suas redes sociais, Duda Reis sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores. Nesta sexta-feira, 20, a digital influencer publicou em sua conta no Instagram diversas fotos em que aparece ao lado do marido Eduardo Nunes, que está fazendo aniversário.

Na legenda, ela se declarou para o amado. "Hoje o dia é completamente do amor da minha vida. Eu, que sempre acreditei em contos de fadas, consigo me lembrar exatamente de cada oração minha ajoelhada conversando com Deus em que eu perguntava se em algum dia nessa vida eu seria abençoada de encontrar um príncipe encantado (igual os de filmes mesmo, sabe?). E não é que Ele me presenteou com muito mais além do que eu imaginei? Eduardo é muito mais do que qualquer história encantada, que qualquer filme de romance e que qualquer poesia de amor", começou ela.

Em seguida, Duda revelou o momento em que soube que Eduardo era a pessoa certa. "Uma vez me perguntaram qual foi o momento que eu soube que era ele… para mim a resposta era tão simples: desde a primeira vez que o vi, tive uma sensação estranhamente familiar, que era a sensação de chegar em casa. Se sentir em casa com alguém e digo mais, querer sempre voltar para casa no final do dia, é uma forma sagrada de viver o amor. De fato, o amor é paciente e bondoso".

A famosa também fez questão de ressaltar o lado pai de Eduardo. Eles estão à espera de Aurora, que deve nascer a qualquer momento.

"Mas acima de toda e qualquer experiência que já tive, nenhuma se compara em ver sua chama gêmea se tornar pai de uma criança que vocês dois sempre sonharam e idealizaram. Criar um mini ecossistema dentro de casa é o maior barato da vida! Mal vejo a hora de ver uma mini versão nossa, do nosso amor, correndo pelos cômodos. E a única coisa que posso te prometer é que caminharemos eternamente juntos, nessa vida até que a morte nos abrace e mesmo assim, mesmo depois, meu amor por você continuará com toda a certeza em algum lugar além do tempo. Eu te amo muito, feliz aniversário Pitchuluco", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Reis (@dudareisb)

Tudo pronto para chegada de Aurora

Os preparativos para a chegada da primeira filha de Duda Reis e Eduardo Nunes estão a todo vapor! Na quarta-feira, 18, a modelo usou as redes sociais para mostrar aos seguidores os detalhes das malas para a maternidade da pequena Aurora, celebrando os últimos dias da bebê na barriga.

Em seu perfil oficial no Instagram, Duda compartilhou fotos das malas, em tons de rosa seco, com o nome da filha gravado. Tudo está organizado de forma prática, com compartimentos específicos, como um para o cartão de vacinas e outro para a certidão.

"Mal parece real, mala maternidade da Aurora já está pronta, que sonho!!! Tudo tão minha cara. Fizemos o kit inteiro com essa cor que é a cor predominante no quartinho da Aurora e nos elementos também. Agora é oficial: estamos na boca do gol", celebrou a mamãe coruja.

Leia também: Duda Reis celebra nove meses de gravidez: 'Espera mais linda'