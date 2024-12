Atualizando as redes sociais, Larissa Manoela transbordou alegria em novas fotos do terceiro casamento com André Luiz Frambach; confira

Larissa Manoela não esconde a felicidade após seu terceiro casamento com o ator André Luiz Frambach. Nesta sexta-feira, 20, a artista usou as redes sociais para exibir novos registros da celebração e declarar seu entusiasmo com a conquista em casal.

"O sorriso estampado no rosto só mostra o quanto eu fui e sou feliz! Momento único marcado pra sempre na memória e no coração", escreveu Larissa na legenda da publicação. Nas fotos, a atriz e o marido surgiram sorrindo de orelha a orelha ao lado dos convidados presentes. Também é possível conferir diversos momentos importantes da festa de casamento, como o momento em que Lari joga o buquê.

"Te amo demais", escreveu André em resposta. E os fãs não deixaram de expor seu carinho pelo casal. "Amo que vocês tem a mesma energia caótica", brincou uma seguidora. "Que casal lindo", elogiou outra. "Cada foto exalando felicidade e amor, vocês merecem isso!", desejou mais uma.

Bolo de casamento de Larissa Manoela foi inspirado no vestido dela

Os atores Larissa Manoela e André Luiz Frambach se casaram pela terceira vez na última terça-feira, 17. Os pombinhos tiveram o primeiro casamento há exatamente um ano e também realizaram uma cerimônia especial durante viagem para a Tailândia. Agora, na quinta-feira, 19, a atriz compartilhou detalhes do bolo da celebração.

Para deixar a festa ainda mais bonita, os noivos escolheram um bolo de casamento sofisticado. Eles optaram por um doce feito com cinco andares na cor branca. Segundo a atriz, a inspiração foi o seu vestido de casamento. "Obra de arte perfeita e deliciosa. Inspirada no meu vestido", escreveu ela ao compartilhar uma foto do item.

Já a confeitaria que fez o bolo deu mais detalhes. "E para esse casal querido, nós criamos um bolo cheio de personalidade, inspirado no vestido de noiva da Larissa: um bolo impactante que se destaca em meio à decoração linda. A ideia era criar essas flores gigantes, inspiradas na saia do vestido, tudo feito em açúcar, 100% comestível!". "Uma obra de arte. Perfeito", comentou Larissa na publicação. Confira fotos do bolo!

