Thierry Figueira reflete sobre suas separações de Priscila Fantin e Nívea Stelmann

O ator Thierry Figueira, de 46 anos, comenta sobre relacionamentos, paternidade e carreira, após iniciar na TV apenas com 14 anos

O ator Thierry Figueira decidiu abrir o coração ao falar sobre sua vida pessoal ao longo de 30 anos de carreira televisiva. Isso porque o artista teve sua primeira experiência na TV aos 14 anos, no remake de A Viagem, de 1994, exibido pela Globo. Discreto, o carioca viveu uma verdadeira exposição na mídia ao se relacionar com personalidades famosas. A exemplo, em 2001, Thierry viveu um romance com a atriz Priscila Fantin -- na época, em Malhação, da Globo.

Em entrevista ao Gshow, Thierry desabafou sobre o episódio: “Nós éramos dois jovens descobrindo a vida, o amor, uma série de coisas. Tudo, praticamente. Foi ótimo naquele momento, um grande aprendizado. Como diz o Bell, do Chiclete com Banana: 'Foi bom, valeu, adeus. Não vou chorar, nem me arrepender, foi sincero enquanto durou'”, disse.

Em 2009, Figueira e Nivea Stelmann se conheceram e trabalharam juntos no teatro, logo engataram um romance: “É uma grande mulher, tem milhares de qualidades. O final foi um pouco conturbado, mas não por minha causa. Vejo como aprendizado e procuro ficar com a parte boa das coisas. Nivea é uma grande amiga, batalhadora, tem muitos valores”.

O “final conturbado” segundo o ator refere-se ao episódio em que foi citado por Nivea como um dos “erros” de sua vida, em uma biografia escrita por ela, em parceria com Lua Veiga, em 2013. O trecho é do livro Dedo Podre, e foi relembrado pelo ator em entrevista ao podcast Papagaio Falante, de Sergio Mallandro e Renato Rabello, em fevereiro de 2023.

"Se você não gosta de uma pessoa, você não é obrigado a ficar com essa pessoa, certo? É isso. E acho que ela entendeu isso de uma forma errada, e se ela achou que eu fui um erro na vida dela, é opinião dela. Fico com a parte boa, porque eu sei que a Nivea é uma grande mulher, não faltei com o respeito com ela em momento nenhum", disse na época.

E prosseguiu: “Ela não podia esperar de mim ou ficar magoada com algo que eu não estava pronto para dar. Ela pode ter criado uma expectativa que eu não estava pronto para suprir, ainda. Aí, por conta disso, sou um erro? Acredito que seja isso, não cheguei a conversar com ela sobre isso. Encontrei com ela depois da biografia. Nem Jesus agradou todo mundo, quem sou eu? Levo isso com leveza”, opinou.

Paternidade

Pai das gêmeas Rafaela e Nina, de nove anos, Thierry conta que sempre teve uma grande vontade de ser pai. Casado há 14 anos com a oftalmologista Andressa Garcia, o artista cita o parto difícil das meninas – que nasceram de sete meses e ficaram por quase 30 dias na incubadora.

“Foi muito doloroso o início, mas graças a Deus deu tudo certo. Nesses momentos que a gente se apega a Deus. Sou católico, mas não sou frequentador da igreja. Mas, cada vez mais, sinto que preciso ter conexão com algo a mais para, pelo menos, dar sentido a tudo isso aqui”, contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thierry Figueira (@figueirathierry)

De galã aos negócios

Um dos grandes galãs dos anos 90 e 2000, Thierry Figueira se considera um verdadeiro sobrevivente de sua geração. Conciliando a vida de ator com a carreira de empresário, o famoso tem se dedicado aos seus negócios. "Comecei muito cedo", relembrou em entrevista à CARAS Brasil no ano passado.

Na ocasião, o ator revelou que sempre foi interessado em ser empresário e surgiu a oportunidade de investir, ao lado de amigos, em um negócio no auge da sua carreira de ator, em 2003. Confira!

Leia também: Cirurgia de Preta Gil é finalizada e filho da cantora tranquiliza: 'Tudo bem'