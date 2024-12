Nasce Elisa, a caçula do cantor Victor Hugo, da dupla com Diego

A filha do cantor sertanejo Victor Hugo e da sua esposa, Nagila, chegou ao mundo nesta sexta-feira, 20, com 50 cm e 3,380kg

A filha do cantor sertanejo Victor Hugo, da dupla com Diego, e de sua esposa, Nagila Moraes, chegou ao mundo na tarde desta sexta-feira, 20, no Hospital UMC, em Uberlândia, Minas Gerais. Elisa Faria de Moraes Souza nasceu medindo 50 cm e pesando 3,380 kg.

Vale destacar que Victor Hugo é pai pela segunda vez, já que tem uma filha adolescente de 16 anos, fruto de um relacionamento anterior

Para celebrar o momento especial, o artista compartilhou em suas redes sociais um registro do pezinho da bebê carimbado em seu braço, gesto que será eternizado em sua pele. "Elisa", escreveu na foto publicada no Story do Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Diego e Victor Hugo (@diegoevictorhugo)

Os papais preparam uma recepção mais do que especial para a recém-nascida. Com uma decoração excepcional feita pela Priscila Tavares, o quarto todo foi decorado com tons de rosa, borboletas e tudo personalizado para a Elisa.

Confira, abaixo, os registros:

Nascimento de Elisa - Foto: Duda Melo Fotografia

Nascimento de Elisa - Foto: Duda Melo Fotografia

Nascimento de Elisa - Foto: Duda Melo Fotografia

Nascimento de Elisa - Foto: Duda Melo Fotografia

Declaração

Há três dias, Nagila, que está casada há 11 anos, postou uma declaração dedicada ao marido, que estava fazendo aniversário.

"36 anos do amor da minha vida, dos quais 11 deles caminho ao seu lado e agradeço a Deus por isso. Privilégio meu ser sua e te chamar de meu! Que orgulho do ser humano, homem, filho, pai, marido, irmão, profissional e amigo que você é… cheio de imperfeições mas que sempre dá o seu melhor em todas essas versões, com seu jeitinho único de ser."

"PARABÉNS!!! Saúde, amor, paz, sucesso, prosperidade, lealdade, paciência, resiliência, superação, felicidades e bençãos infinitas a você não só nessa data, mas todos os dias. Você é merecedor de tudo de melhor e sem dúvidas terá! Estaremos (agora falo em dose dupla haha) sempre aqui pra você e por você. É maravilhoso construir uma história e formar nossa família ao seu lado. Te honro, te respeito, te apoio e te amo demais! ", escreveu na ocasião.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nágila Moraes (@nagilamoraes)

Leia também: Claudia Ohana surge sem maquiagem e com pijama de desenho: 'Garotinha'