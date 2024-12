Duda Reis celebra nove meses de gravidez: 'Espera mais linda'

Duda Reis exibiu o barrigão da gravidez nas redes sociais e celebrou os nove meses de gestação. A famosa espera uma menina, que se chamará Aurora

Em suas redes sociais, Duda Reis sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores. Casada com Eduardo Nunes, a digital influencer está à espera de sua primeira filha, que se chamará Aurora.

E ao que parece, a famosa já está em contagem regressiva para receber a pequena em seus braços. Nesta terça-feira, 17, Duda publicou em sua conta no Instagram diversas fotos em que aparece exibindo o barrigão e celebrou a reta final da gestação.

"Nove meses de pura felicidade. Vivendo a espera mais linda da vida", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "A barriguinha deu um pula na reta final", disse uma internauta. "Barrigão mais lindo", disse outra. "Ansiosa para ver o rostinho da Aurora", comentou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Reis (@dudareisb)

Medo

A influenciadora digital Duda Reis surpreendeu ao revelar que ganhou seu primeiro carro de presente do marido, o cabeleireiro Eduardo Nunes. Após mostrar detalhes do momento, ela contou sobre o medo de dirigir que enfrentava e o que fez para superar essa dificuldade.

"Muita gente perguntou por que era meu primeiro carro. Eu morria de medo de dirigir. Tipo pânico mesmo. Não sei o que aconteceu. Tanto que eu fui fazer até hipnose, e foi um processo terapêutico super legal, e consegui compreender mais sobre de onde veio esse medo. Mas eu tinha muito medo de dirigir. Mas o Eduardo falava: 'Amor, tira sua carta. Vai ser tão bom para você'", detalhou ela.

"E de fato, eu sou uma mulher independente, e uma via de independência é dirigir. E era algo que me contestava um pouco. Eu falava: 'Gente, o que falta?' Meu marido me incentivou muito nesse processo. E aí tirei a carta e ganhei meu primeiro carrinho", completou Duda, que contou que recebeu recomendação da obstetra para não dirigir na reta final da gravidez.

Leia também: Duda Reis abre álbum de fotos e explica sumiço das redes sociais