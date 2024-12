Tá chegando a hora! A modelo Duda Reis mostrou detalhes das malas para a maternidade de Aurora e celebrou reta final da gestação

Os preparativos para a chegada da primeira filha de Duda Reis e Eduardo Nunes estão a todo vapor! Nesta quarta-feira, 18, a modelo usou as redes sociais para mostrar aos seguidores os detalhes das malas para a maternidade da pequena Aurora, celebrando os últimos dias da bebê na barriga.

Em seu perfil oficial no Instagram, Duda compartilhou fotos das malas, em tons de rosa seco, com o nome da filha gravado. Tudo está organizado de forma prática, com compartimentos específicos, como um para o cartão de vacinas e outro para a certidão.

"Mal parece real, mala maternidade da Aurora já está pronta, que sonho!!! Tudo tão minha cara. Fizemos o kit inteiro com essa cor que é a cor predominante no quartinho da Aurora e nos elementos também. Agora é oficial: estamos na boca do gol", celebrou a mamãe coruja.

Duda Reis celebra nove meses de gravidez

Em suas redes sociais, Duda Reis sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores. Casada com Eduardo Nunes, a digital influencer está à espera de sua primeira filha, que se chamará Aurora.

E ao que parece, a famosa já está em contagem regressiva para receber a pequena em seus braços. Na última terça-feira, 17, Duda publicou em sua conta no Instagram diversas fotos em que aparece exibindo o barrigão e celebrou a reta final da gestação.

"Nove meses de pura felicidade. Vivendo a espera mais linda da vida", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "A barriguinha deu um pula na reta final", disse uma internauta. "Barrigão mais lindo", disse outra. "Ansiosa para ver o rostinho da Aurora", comentou uma terceira. Veja os registros!

