Fernanda Torres faz rara aparição ao lado do filho em dia de compras no RJ

A atriz Fernanda Torres, de 59, foi fotografada junto ao filho mais novo, Antonio Waddington, de 16, enquanto faziam compras nesta sexta-feira, 20. A artista e o jovem foram clicados cheios de sacolas saindo de um shopping no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Discreta, a protagonista de Ainda Estou Aqui (2024) faz raras aparições públicas com os filhos.

Fernanda Torres é clicada ao lado do filho caçula, Antonio Waddington - Foto: Thiago Martins / Agnews

Fernanda também é mãe de Joaquim Waddington, de 24. Ambos os filhos são frutos do casamento da atriz com o diretor Andrucha Waddington, de 54. A artista foi em companhia do caçula ao Festival de Veneza em setembro. Na ocasião, a atriz chegou a postar uma foto com o jovem nas redes sociais, mas ele aparece com a cabeça baixa arrumando a gravata.

Premiações

No início do mês, Fernanda foi indicada à categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro. A indicação de Torres pelo trabalho como Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, foi anunciada em 9 de dezembro pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, junto a outros nomeados em 27 categorias de cinema e televisão.

O evento ocorrerá em 5 de janeiro, em Los Angeles. A atriz segue os passos da mãe, Fernanda Montenegro, que também concorreu como Melhor Atriz em Filme de Drama por Central do Brasil. Após a indicação, Fernanda compartilhou uma notícia do site The Hollywood Reporter e celebrou. A indicação aumentou a expectativa dos brasileiros para o Oscar, premiação na qual tanto a atriz quanto o longa podem concorrer.

