Ana Paula Siebert exibe look de R$ 70 mil para enfrentar inverno Suíço

A influenciadora digital e esposa do empresário Roberto Justus, Ana Paula Siebert, compartilha registros da viagem aos Alpes Suíços com a família

A influenciadora digital Ana Paula Siebert, esposa do empresário e apresentador Roberto Justus, compartilhou uma série de imagens com um look de grife para enfrentar o frio de -10ºC nesta sexta-feira, 20. A modelo está viajando com a família nos Alpes Suíços e tem compartilhado os momentos de diversão com os seguidores nas redes sociais quase em tempo real.

"Temporada de inverno", escreveu ao posar na neve em meio à floresta. Ana Paula ainda agradeceu à enteada, Rafaella Justus, pelos registros. "Quando você tem a melhor fotógrafa", adicionou.

O look é composto por uma echarpe Chanel avaliada em cerca de R$ 15 mil. Para guardar passaporte e/ou celular, uma bolsa da mesma marca, que é confeccionada com pele de cordeiro, e encontrada por mais de R$ 50 mil.

Para proteger os olhos da luz do Sol refletida pela neve, óculos Versace que custam cerca de R$ 5 mil. Ela completou o visual com botas com pelugem, um macacão branco e uma jaqueta branca.

Confira, abaixo, os registros do look:

Ana Paula Siebert choca com volume de peças para enfrentar frio intenso

Na última quarta-feira, 18, Ana Paula Siebert exibiu quantidade de peças usadas por ela para enfrentar temperatura negativas na Suíça. A mulher do empresário e apresentador Roberto Justus está de férias com o marido, a filha Vicky, de 4 anos, e Rafaella Justus, de 15 anos, e impressionou ao exibir look 'em camadas' para não passar frio enquanto esquiava.

No vídeo, Siebert inicia com uma base preta de blusa, calça e meias térmicas, acrescentando acima delas mais uma blusa térmica e calças impermeáveis: "Além de ser térmica, ela não deixa [a neve] molhar", explicou. Confira!

