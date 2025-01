Débora Falabella presta bela homenagem no aniversário da irmã: 'Referência'

A atriz Débora Falabella prestou uma bela homenagem para sua irmã, Cynthia Falabella, que completou mais um ano de vida neste domingo (19)

Débora Falabella usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua irmã, Cynthia Falabella, que completou mais um ano de vida neste domingo, 19.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou fotos de quando as duas eram crianças e outras mais recentes, e escreveu uma bela mensagem para ela. "Hoje é dia da minha irmã amada! Meu nojo, meu irão", começou o texto.

"Quando eu nasci ela me carregava igual uma boneca. Ela escolheu o nome que tenho hoje. Foi minha referência na infância e na adolescência. Musa do ballet e do teatro. Eu acompanhava todas as suas histórias torcendo por ela como se torce por uma protagonista de sua série preferida. É minha amiga, confidente e dona de um coração gigantesco", acrescentou.

Débora também falou sobre o amor e admiração que tem por Cynthia. "Hoje, fico admirada com o mulherão que se tornou. Te amo, Cynthia Falabella estou fechada com você pra sempre! Que a vida seja gentil e doce com você. Te amo demais!!!", finalizou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Débora Falabella (@deborafalabellaoficial)

Débora Falabella faz declaração especial ao marido em aniversário de casamento

Discreta sobre sua vida pessoal, Débora Falabella usou as redes sociais para compartilhar uma declaração bastante especial ao marido, o diretor e roteirista Fernando Fraiha, em celebração aos dois anos de casamento dos dois.

Em seu Instagram oficial, Débora publicou um vídeo com alguns momentos do dia em que o casal subiu ao altar e oficializou a união. Nas imagens resgatadas, é possível observar a famosa se produzindo antes da cerimônia, realizada de forma intimista em uma casa de shows em São Paulo.

Ao longo do registro, a artista também mostrou a troca de alianças e os convidados se divertindo na pista de dança. "Dois anos desse dia inesquecível em que decidi que queria cantar desafinado com você e viver a vida ao seu lado. Te amo", escreveu Débora na legenda da postagem. Veja a publicação!

Leia também:Débora Falabella quebra silêncio e fala sobre sua stalker: "Espero que fique bem"