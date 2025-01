Melody exibe registros de sua formatura e internautas brincam sobre idade da cantora

Após celebrar sua formatura no ensino médio, Melody virou alvo de brincadeiras dos fãs, que ainda a associam à "idade dos 13 anos"

Nesta sexta-feira, 17, Melody movimentou as redes sociais ao compartilhar registros de sua formatura no ensino médio. Nos comentários, os fãs não perderam a chance de brincar com sua idade, relembrando as piadas frequentes sobre ela, que aos 17 anos, ainda é associada à famosa "idade de 13 anos".

"Formei!", celebrou a influenciadora, que alcançará a maioridade no próximo dia 4 de fevereiro. “Formada com 13 anos, meu Deus”, brincou um seguidor. “Se formou com 13 anos, como isso é possível?”, disse mais um.

Ainda no registro, muitos fãs aproveitaram para elogiar Melody. "Maravilhosa, linda e inteligente", ressaltou uma internauta. "Sucesso sempre, que Deus te abençoe!", desejou outra.

Veja a postagem:

Melody se pronuncia após críticas da mãe de MC Loma

A cantora Melody usou as redes sociais recentemente para se pronunciar após se envolver em uma confusão junto com a mãe de MC Loma no fim de semana. No Sabadou com Virginia, do SBT, a adolescente de 17 anos mencionou a cantora pernambucana ao ser questionada sobre uma celebridade que não merece a grande fama que tem - o que levou a mãe de Loma a fazer uma sequência de vídeos criticando a funkeira.

E Melody se explicou nos stories do Instagram. "Oi gente, vim aqui me pronunciar sobre esse assunto que está rolando na internet, todo mundo me marcando. Eu vim falar sobre o meu lado da história. Eu não tenho nada contra essa pessoa, nada. Assim como eu falei no programa, não tenho nada contra ela", iniciou.

"Eu acho que me expressei errado no programa. Eu não precisava ter falado daquele jeito, mas não tenho nada contra essa pessoa. Eu acho que poderia ter guardado para mim, assim como eu fiz até hoje", complementou.

"Tem uma senhora aí falando sobre mim. Eu entendo que ela defendeu a pessoa, só que ela me chamou de apagada, falou que eu quero ganhar raiva em cima dos outros. Graças a Deus eu tenho meus fãs me ajudam muito muito na minha carreira. Eu estou com a agenda cheia de shows, estouro três músicas por ano. Eu não preciso disso", encerrou Melody.

