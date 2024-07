De férias, Camilla Camargo mostra os filhos brincando na neve

Curtindo as férias em Ushuaia, na Argentina, a atriz Camilla Camargo mostrou os filhos, Joaquim e Julia, fazendo um boneco de neve

Camilla Camargo encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 19, ao compartilhar um registro da sua viagem de férias. Ela está com o marido e os filhos em Ushuaia, na Argentina.

Aproveitando a baixa temperatura, a atriz mostrou os filhos, Joaquim, de quatro anos, e Julia, de três, fruto de seu casamento com Leonardo Lessa, fazendo um boneco de neve. "Eis que o tão sonhado boneco de neve apareceu #ushuaia #bonecodeneve #ferias #argentina #familia", disse ela ao compartilhar a foto no feed do Instagram.

A postagem recebeu vários elogios. "Que lindos", disse uma seguidora. "Que legal, com certeza é um sonho de muita gente. Que lindo", escreveu outra. "Que fofos. O maior presente pra uma mãe é ver a alegria de seus pequenos. Bravo", falou uma fã.

Mais cedo, postou uma foto em que aparece toda sorridente esquiando na neve e falou sobre a paisagem. "A obra de Deus nessa natureza que parece um quadro pintado a mão. Obrigada", disse a famosa.

Camilla Camargo abre relação com a família na carreira

Camilla Camargo está com agenda bastante agitada em 2024. Com novos trabalhos no cinema, teatro e até no mundo da literatura, a atriz encontra modos de equilibrar a carreira com a maternidade e conta como sua família a apoia em sua carreira artística.

A atriz conta que, apesar de ter muitos artistas na família, eles a deixam livre para seguir o que acredita, mesmo dando algumas opiniões. "O apoio é mútuo entre todos nós, mas cada um busca sua própria história", acrescenta Camilla Camargo, em entrevista à CARAS Brasil.

Ela também afirma estar descobrindo cada dia mais a Camilla pós-maternidade. "Estou aprendendo ainda [a equilibrar a maternidade e o trabalho], mas está indo tudo bem", conta a atriz, que afirma tentar estar 100% focada nos momentos que vive com os herdeiros e também nos projetos da carreira. Saiba mais!