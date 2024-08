Com novo projeto musical, Fábio Jr e Cleo recordam histórias de família em especial de Dia dos Pais

Em especial de Dia dos Pais do 'Altas Horas', Fábio Jr. e Cleo recordam momentos emocionantes em família e performam nova versão da música 'Pai'

Neste sábado, 10, o Altas Horas comemora o Dia dos Pais em uma edição especial com Fábio Jr. e sua filha, Cleo. O programa comandado por Serginho Groisman ainda trás os atores Carolina Dieckmann, Eriberto Leão e Marcos Veras para apresentar sucessos de Fábio Jr. juntos com ele.

Durante a atração, Cleo recordou histórias com o pai, como as idas aos shows desde a infância. “Adorava ficar no camarim”, lembrou. Fábio Jr. ainda compartilhou com carinho, sobre o avô de Cleo, que não pôde conhecê-la.“Eu sabia que ela [Cleo] viria [...]. Meu pai estava louco pela neta, mas não deu tempo de conhecer. Ele faleceu em abril e a Cleo nasceu em outubro”, disse ele.

O cantor deixará o público emocionado ao cantar sucessos como “20 e Poucos Anos”, “Enrosca” e “Alma Gêmea”, enquanto Cleo performará um medley especial de “Uma Noite e Meia”, “Que Se Chama Amor” e “Pense em Mim”. Além disso, durante o programa exibido neste sábado, ocorrerá a estreia do videoclipe de “Pai” e a primeira apresentação ao vivo da canção pela dupla na televisão.

Os convidados também prestam homenagens aos seus pais. “Meu pai não está mais aqui, faleceu em 2008, mas sou muito parecido com ele [...]. Ele me deixou um senso de responsabilidade no trabalho, e ele era uma pessoa muito leve, levo isso dele”, relembrou Marcos Veras.

Fábio Jr celebra novo projeto com a filha Cleo

O cantor Fábio Jr e a filha mais velha, Cleo, estão com novidade juntos. Na última sexta-feira, 9, eles lançaram uma nova versão da música Pai para celebrarem o Dia dos Pais. A parceira deles foi gravada para o audiovisual ‘Bem Mais Que Os Meus 20 e Poucos Anos’, que foi gravado pelo artista em São Paulo para celebrar seus 70 anos de idade. Saiba mais!