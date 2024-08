Nas redes sociais, a influenciadora digital Viih Tube se declarou para o marido, o ex-BBB Eliezer, ao comemorar 2 anos de relacionamento

Viih Tube usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que nesta sexta-feira, 16, a influenciadora digital completou dois anos ao lado do ex-BBB Eliezer.

Em seu perfil oficial no Instagram, ela compartilhou uma sequência de cliques em que aparece exibindo o barrigão de grávida ao lado do marido e da filha do casal, Lua, de 1 aninho, e falou sobre a família que eles estão construindo juntos.

"Hoje comemoramos 2 anos do meu "sim" para o pedido do Eli! 2 anos que tanta coisa aconteceu, os melhores 2 anos da minha vida! Obrigada, meu Deus, pela nossa família, pela saúde de cada um, por tanto amor envolvido", escreveu Viih na legenda da publicação.

Mais cedo, Eliezer fez uma retrospectiva da trajetória do casal e se declarou para a esposa. "Feliz 2 anos de namoro, Viih Tube! Feliz 2 anos e 3 meses que nos conhecemos. "Quando Deus quer, nada impede". Amor, duvido que você vá lembrar, hoje faz 2 anos que te vendei e levei para uma bolha no meio do nada kkkkkkk e quando eu paro para "assimilar" tudo o que aconteceu com a gente de lá pra cá, eu só consigo sentir Deus. Em pensar que só tem dois anos que nos conhecemos e parece que já vivemos uma vida inteira. E, detalhe, só começamos. Te amo", disse ele.

Confira:

Viih Tube presenteia Eliezer com viagem surpresa de Dia dos Pais

O Dia dos Pais foi celebrado no último domingo, 11. E nesta quarta-feira, 14, Viih Tube revelou qual foi o presente que ela deu para Eliezer para celebrar a data. Eles são pais de Lua, de um ano, e estão à espera de Ravi, que deve nascer em breve.

Em seu Instagram Stories, a digital influencer mostrou que presenteou o marido com uma viagem surpresa. "Um dos presentes que dei para o Eli foi uma viagem de Dia dos Pais surpresa e começou hoje. Ele nem sabe para onde está indo direito. Descanso da família, que delícia", escreveu ela em uma foto em que aparece ao lado da filha dentro do carro. Confira!