Arthur Aguiar celebra 10 meses do filho com festa temática de novela

O ator Arthur Aguiar escolheu como tema de mesversário do filho uma novela que marcou bastante sua carreira nas telinhas; veja fotos!

O ator e cantor Arthur Aguiar encantou os fãs ao compartilhar em suas redes sociais alguns registros do mesversário do filho caçula, Gabriel, fruto de sua união com Jheny Santucci. O pequeno, que completou 10 meses de vida no domingo, 8, celebrou a data especial com uma festinha temática de uma novela que marcou bastante a carreira do pai.

Desta vez, o tema escolhido para comemorar mais um mês de vida de Gabriel foi a versão brasileira de 'Rebelde', da Record TV. Na trama, exibida em 2011, Arthur interpretou o personagem Diego Maldonado.

Em seu Instagram oficial, o campeão do BBB 22, da TV Globo, mostrou toda a família com uniformes do colégio Elite Way. Jheny Santucci e Sophia Cardi, primogênita de Arthur Aguiar com Maíra Cardi, também entraram no clima e apareceram caracterizadas para a festinha.

"Mais de 10 anos depois o ‘Diego Maldonado’ está de volta e dessa vez com a sua família para comemorar os 10 meses do seu príncipe lindo, Gabriel Santucci Aguiar", escreveu o famoso na legenda da publicação. Nos comentários, diversos fãs do folhetim vibraram com a escolha do tema e deixaram mensagens carinhosas à família do ator.

"Adorei! Esse tema não podia faltar! Amo esses Rebeldes! Mini Diego lindo!", disse uma internauta. "Um pequeno surto para quem viveu Rebelde", falou outra. "Que nostalgia!", declarou uma terceira.

Confira as fotos do mesversário do filho de Arthur Aguiar:

Filho caçula de Arthur Aguiar encanta ao dar os primeiros passos

Nos últimos dias, a influenciadora digital e empresária Jheny Santucci usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores uma grande novidade envolvendo o filho, Gabriel. Ela revelou que o pequeno, fruto de seu relacionamento com o ator e cantor Arthur Aguiar, já está dando seus primeiros passos.

Por meio de seus stories no Instagram, Jheny filmou o momento em que o herdeiro, com 9 meses à época, andou na sala da residência do casal. No registro publicado, Gabriel aparece sendo auxiliado pela mamãe e uma outra mulher; confira detalhes!

