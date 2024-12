De superação a sonho realizado: Veja curiosidades sobre Babu Santana, que faz 45

Aniversariante do dia, Babu Santana já fez papéis marcantes e viveu virada na carreira após particiar da 20ª edição do BBB

Ele já foi o paizão do BBB 20 e deu vida a Tim Maia(1942-1998) nas telonas do cinema e, antes disso, também já trabalhou como faxineiro e em uma barraca na praia, no Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, 10, Babu Santanacompleta 45 anos e sela mais um ciclo em sua história que une superação e sonhos realizados.

Nascido no Morro do Vidigal, na capital carioca, Alexandre da Silva Santana trabalhou desde cedo como faxineiro, em uma barraca na praia e até para uma escola de samba. Antes mesmo de se tornar Babu , ele acompanhava o pai em seu trabalho no Teatro Fênix, que a Globo usava para gravar algumas produções, e aproveitava para participar no auditório.

O apelido chegou na adolescência, como uma forma de chacota dos outros estudantes de sua escola, como ele revelou em entrevista ao programa Encontro (Globo). Porém, ao descobrir que o pai também era chamado assim, em referência à série Jeannie é um Gênio, ele decidiu ressignificá-lo e o adotar como nome artístico.

Leia também: Babu Santana revela dificuldade de viver padre em Amor Perfeito: 'Deu trabalho'

O interesse pela carreira artística surgiu ao lado do pai e foi apoiado por ele e por seus tios. Ele começou a fazer parte de um grupo de teatro aos 18 anos, em 1997, e, orgulhoso, seu pai costumava parar artistas nos corredores para pedir uma oportunidade de participação.

Mesmo com bastante apoio da família, sua trajetória não foi fácil. Antes de entrar no Nós do Morro, ele pediu dispensa em seu trabalho em uma livraria para fazer um teste para ingressar no projeto social. A chefe o ironizou e disse que uma pessoa com sua aparência nunca seria ator.

Então, o artista provou o contrário e realizou seu sonho. Ele entrou no Nós do Morro e, em 2001, fez a primeira participação na TV, em Malhação. Em 2002, estreou no cinema com três filmes, um deles sendo o sucesso Cidade de Deus. Em 2014, ele fez seu primeiro papel principal como Tim Maia, que o fez conquistar prêmios como Melhor Ator, no Festival de Cinema do SESC e no Prêmio Grande Otelo.

VIRADA NA CARREIRA E BBB 20

Apesar de todo o sucesso com o filme Tim Maia, Babu Santana ainda não tinha conquistado a estabilidade financeira, e era escalado apenas para participações pontuais em novelas e minisséries. Porém, em 2020, ele foi convidado para participar da primeira edição do BBB que reuniu famosos e anônimos na casa mais vigiada do Brasil.

Ele aceitou o convite e se tornou um grande sucesso, assim como a edição. O artista superou 10 paredões, fez amizades na casa e conquistou o 4º lugar no reality. Quando saiu, ele compartilhou a melhor novidade em seu Instagram: "Em tempos difíceis como esse que passamos, é um privilégio dizer a vocês que: Paizão não tá mais desempregado".

Desde então, ele lançou dois singles, esteve no elenco de novelas como Salve-se Quem Puder e Amor Perfeito, apresentou o programa Trace Trends (Globoplay), esteve no longa Intervenção (Netflix) criou o selo fonográfico Paizão Records e, agora, segue na preparação para estrelar a cinebiografia Welcome Maguila.

Leia mais em: Ao vivo, Babu Santana denuncia acusação criminosa contra o ex-BBB Juninho

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE BABU SANTANA EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: