Viih Tube presenteia Eliezer com viagem surpresa de Dia dos Pais

Viih Tube revelou um dos presentes que deu para Eliezer de Dia dos Pais. A influenciadora presenteou o marido com uma viagem surpresa

O Dia dos Pais foi celebrado no último domingo, 11. E nesta quarta-feira, 14, Viih Tube revelou qual foi o presente que ela deu para Eliezer para celebrar a data. Eles são pais de Lua, de um ano, e estão à espera de Ravi, que deve nascer em breve.

Em seu Instagram Stories, a digital influencer mostrou que presenteou o marido com uma viagem surpresa. "Um dos presentes que dei para o Eli foi uma viagem de Dia dos Pais surpresa e começou hoje. Ele nem sabe para onde está indo direito. Descanso da família, que delícia", escreveu ela em uma foto em que aparece ao lado da filha dentro do carro.

Em seguida, Viih revelou que o destino da viagem foi um resort com diversas atrações para adultos e crianças. Ela chegou a mostrar Lua brincando com os bichinhos em uma fazendinha.

Eliezer compartilhou uma foto com a filha e celebrou o presente. "Levei o papai para viajar e tirar uns dias de folga. Querem ver o que eu vou aprontar por aqui?", escreveu ele, como se fosse Lua.

Livro

Eliezer apareceu nas suas redes sociais para compartilhar que ficou surpreso ao saber que sua mulher, Viih Tube, escreveu no novo livro do casal, “Tô Grávida! O que a gente faz agora?”. O ex-BBB contou que o que descobriu "acabou com ele", ao achar que, algumas coisas que fazia durante a experiência de cuidar da sua primeira filha, Lua, na verdade desagradaram a influencer.

Em seu perfil do Instagram, ele desabafou: "Comecei a ler o nosso livro e estou chocado em descobrir que tiveram algumas coisas nas quais eu achei que estava agradando e arrasando e, na verdade, a Viih estava odiando", começou, "Acabou comigo", admitiu em seguida.

E completou: "Que loucura, eu achei que tinha sido tudo bem". Ele ainda publicou uma foto dele mesmo segurando o livro na mão, próximo ao seu rosto, fazendo uma cara de surpresa. Depois, postou um registro do início de um dos capítulos no qual a ex-participante do BBB 21 intitulou:

"Chocado! Eu achei que estava tudo certo". A parte em questão, a respeito do período de puerpério pelo qual a mesma passou, se chamava: "Aquilo me irritava, porque eu estava vivendo um verdadeiro inferno pessoal".