Lexa exibe a barriguinha da gravidez: 'Eu e minha vida'

A cantora Lexa compartilhou algumas fotos em suas redes sociais e fez questão de exibir a barriguinha da primeira gravidez

Em suas redes sociais, Lexa sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 20 milhões de seguidores. Atualmente, a cantora está à espera da primeira filha, que se chamará Sofia e é fruto do seu relacionamento com Ricardo Vianna.

Nesta quarta-feira, 11, a artista publicou em sua conta no Instagram algumas fotos em que aparece dentro de um elevador. Com um vestido longo amarelo, Lexa ficou de lado e fez questão de exibir a barriguinha já saliente.

"Eu e minha vida", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Você está com um brilho surreal gravidinha", escreveu uma internauta. "Duas princesas", comentou outra. "Linda demais", elogiou uma terceira.

Lexa comenta sobre as críticas que a irmã recebe

A cantora Lexa comentou sobre Wenny, sua irmã mais nova e cantora que vem se destacando nas redes sociais e na música. Junto com o sucesso, a jovem de 15 anos de idade tem lidado também com as críticas.

Em entrevista ao Vaca Cast, Lexa fez um sincero desabafo ao lamentar os ataques direcionados à irmã caçula. "Ela tem uma força incrível. Falo para a minha mãe: 'a terapia dela está em dia?'. Porque a internet é muito cruel. Ela tem 15 anos, e as pessoas não têm dó nem piedade", iniciou a artista.

"Eu fico pensando: 'que mal essa menina faz? Porque ela se veste diferente? Está ofendendo a quem?' Ela não está fazendo nada, só expressando a identidade dela", continuou Lexa. Ao longo do assunto, a famosa ainda revelou uma conversa marcante entre as duas.

"Minha irmã me falou uma vez: 'eu sou diferente, e demorei muito para me aceitar e entender isso. Esse é o meu jeito de ser, minha maneira de me expressar, é como me sinto bem, é como me revelo'. E é isso! Cada um tem sua forma de lidar com as coisas, e a dela é assim. Ela não está fazendo mal a ninguém", declarou a cantora, que fez questão de destacar o orgulho e admiração pela autenticidade de Wenny.

"Tenho tanto orgulho dela. Vejo que ela tem a personalidade dela, não quer ser uma 'Lexa 2', longe disso. Ela é única. E eu aplaudo a coragem dela, porque, com 15 anos, ela tem mais personalidade que muita gente. Ela é muito estudiosa, fluente em inglês, e entende muito de música. Gosta de ouvir vinis, tem uma visão especial sobre o que ama. Ela é demais", concluiu Lexa.

