Com fotos da infância, Sheila Mello homenageia o irmão mais velho: "Alma nobre"

Nas redes sociais, a dançarina Sheila Mello prestou uma bela homenagem no aniversário do seu irmão mais velho, Washington Mello

Sheila Mello encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques ao lado do irmão mais velho, Washington Mello, que completou mais um ano de vida nesta quarta-feira, 24.

No feed do Instagram, a dançarina recordou algumas imagens de quando os dois eram crianças e outras mais recentes, e prestou uma bela homenagem de aniversário. "Giiii. Hoje é o aniversário do meu irmão mais velho, um cara de coração generoso e alma nobre, verdadeiro guardião em minha vida", disse a famosa no começo do texto.

"Ele, que sempre foi mais que um irmão, é um amigo, um compadre, um empresário, e meu sócio de sonhos e realizações. Que a vida te recompense com a mesma bondade, alegria e amor que você sempre ofereceu a todos ao seu redor", acrescentou a loira.

Sheila completou a postagem se declarando para o irmão. "Parabéns, mano! Que seus dias sejam longos e cheios de felicidade, e que possamos continuar lado a lado, enfrentando e vencendo cada desafio que surgir, como sempre fizemos! Te amo!", finalizou.

Os fãs encheram a publicação de comentários. "Ai, quanta fofura", disse uma seguidora. "Feliz aniversário, saúde e felicidades infinitas pra ele", desejou outro. "Parabéns Gi. Deus abençoe com muita saúde", falou uma terceira.

Sheila Mello completa 46 anos e faz reflexão

Nesta última terça-feira, 23, Sheila Mello está completando 46 anos de vida. Em sua conta no Instagram, a ex-dançarina do grupo É o Tchan compartilhou um vídeo divertido sobre o tema.

No registro, a loira aparece feliz em frente a um bolo de aniversário com velas de 26 anos. Ao assoprar as velinhas, o número muda para 46 e Sheila "desmaia". Na legenda, a famosa fez uma reflexão sobre a passagem do tempo.

"Hoje completo 46 anos! A rapidez com que o tempo passa nunca deixa de me surpreender. Meu sentimento é de muita gratidão e confiança em Deus! Amo a minha vida preenchida de desafios superados, momentos construídos, amores de todas as formas vividos. Que venham outros momentos tão vibrantes! Obrigada a todos que estão na minha vida", escreveu ela. Confira a publicação!