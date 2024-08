A influenciadora digital Mônica Benini, esposa de Junior Lima, contou que se arrependeu de uma cirurgia plástica que realizou anos atrás

Nesta quarta-feira, 21, a influenciadora digital Mônica Benini, esposa de Junior Lima, contou que se arrependeu de uma cirurgia plástica que realizou anos atrás. Através dos stories de seu perfil no Instagram, ela abriu uma caixinha de perguntas para conversar com seus seguidores e uma pessoa quis saber qual operação ela já realizou.

"Coloquei prótese de silicone quando tinha uns 23 anos. Sempre detestei. Anos atrás fiz o explante", respondeu Mônica, que adicionou emojis de palhaço na publicação. Em seguida, ela respondeu as especulações de uma seguidora, que questionou se ela já tinha sido casada antes de se relacionar com Junior. "Menina, de onde você tirou isso? Pelo amor de Deus, nunca fui, não (risos). Inclusive, falava que não casaria", disse.

Monica Benini fala sobre sua vida pessoal (Reprodução/Instagram)

Esposa de Junior expõe fase difícil em seu casamento: “Desentendimentos”

Recentemente, Mônica Benini abriu o coração sobre uma fase difícil em seu casamento com Junior Lima. Em suas redes sociais, ela expôs que eles enfrentam desafios comuns de qualquer relacionamento e compartilhou como superam essas dificuldades juntos.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Mônica abriu uma caixinha de perguntas para conversar com seus seguidores, quando foi questionada sobre a realidade por trás de seu casamento: “Conta a vida real de vocês como casal? Daqui achamos tão perfeitos”, escreveu uma seguidora.

“Aí vem o alerta: cuidado com o que vocês veem no Instagram e com o que vocês projetam da vida das pessoas que vocês acompanham. A vida de ninguém é perfeita. Nenhum casal é perfeito, nenhuma criança é perfeita, nenhum adulto é perfeito. Ninguém é perfeito. Não existe isso, se você vive em busca de um ideal de perfeição a probabilidade de você se frustrar é quase 100%”, disse Mônica.

“Nós somos um casal real, não tem perfeição. Obviamente, a gente tem nossos desentendimentos, a gente já passou por fase difícil, mas a gente tem muita disposição para estar ali, muita vontade de ficar juntos e a gente se ama muito. Então a gente vai atrás do que ajuda a gente a deixar a relação sólida, mas perfeição não existe”, encerrou.