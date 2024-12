Claudia Raia recebe homenagem emocionante do filho Enzo: 'Maior artista'

Enzo Celulari usou as suas redes sociais para fazer uma homenagem emocionante para a mãe Claudia Raia, que está fazendo aniversário

Nesta segunda-feira, 23, Claudia Raia está completando 56 anos de vida e tem recebido inúmeras homenagens nas redes sociais. Que a atriz é uma grande artista, todos sabem. Mas Claudia também é uma super mãe. A famosa tem três filhos: Enzo, de 27 anos, e Sophia, de 21, fruto do seu relacionamento com Edson Celulari, e também tem o pequeno Luca, de um ano, do atual casamento com Jarbas Homem de Mello.

Em sua conta no Instagram, Enzo relembrou diversas fotos em que Claudia aparece grávida ou com os filhos pequenos, e fez uma belíssima homenagem.

"A maior artista do mundo. Autora das histórias mais lúdicas, que desde sempre nos permitiram sonhar. Dona de personagens fantásticas e versáteis, que nos possibilitam, desde sempre, observar e acreditar que podemos, sim, ser vários de nós mesmos. Arquiteta de estradas longas, com diversas possibilidades de caminhos, caminhos esses que sempre nos trouxeram total liberdade para escolhermos o nosso próprio. Mãe, você é a maior artista, a nossa maior artista, a maior artista do nosso mundo. Obrigado por ser quem você é e nos permitir ser quem somos. Viva mil vezes a sua vida — e vamos combinar — que vida. Com amor, Enzo, Sosô e Luca", escreveu ele.

O último trabalho de Claudia foi uma participação na novela Terra e Paixão, exibida em 2023 pela Rede Globo. Na trama, ela deu vida à Emmy.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Enzo Raia Celulari (@enzocelulari)

Comemoração

Claudia Raia iniciou as comemorações de seu aniversário antecipadamente! A atriz, que completa 56 anos de vida nesta segunda-feira, 23, ganhou uma festinha especial de amigos e familiares no fim de semana, com direito a bolo personalizado, e deu início às celebrações.

Por meio das redes sociais, Claudia compartilhou algumas imagens da comemoração ao lado dos filhos mais velhos, Enzo Celulari e Sophia Raia, frutos de seu antigo casamento com o ator Edson Celulari. "Começou cedo as comemorações do meu niver, que é amanhã, 23/12, meu marido amado Jarbas Homem de Mello reuniu amigos que eu amo", escreveu ela na legenda.

O bolo da aniversariante foi decorado com estrelas na cor prata, além de uma taça no meio do doce com uma miniatura dentro representando Claudia.

Leia também: Caçula de Claudia Raia marca presença na festa da filha de Sabrina Sato