Pedro Scooby faz linda declaração para Cintia Dicker em aniversário

O surfista Pedro Scooby usou as suas redes sociais para se declarar para a esposa Cintia Dicker, que está completando 38 anos

Nesta sexta-feira, 6, Cintia Dicker está completando 38 anos de vida e tem recebido inúmeras homenagens nas redes sociais.

Em sua conta no Instagram, Pedro Scooby relembrou diversas fotos de momentos especiais ao lado da esposa e fez questão de se declarar.

"Hoje é o dia dela, minha mulher, minha amiga, minha amante! Se fosse tentar explicar essa mulher, ficaria aqui dias escrevendo, porque ela é divertida, louca, linda, carinhosa e por aí vai heheheh… Quando eu conheci ela, eu estava em um buraco negro e ela trouxe luz para minha vida, porque ela é isso, luz! Te amo, aproveita seu dia e obrigado por tudo! Conte comigo sempre", escreveu ele.

Pedro e Cintia são pais de Aurora, de um ano. O surfista também tem Dom, de 12 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de oito, com Luana Piovani.

Primeira mansão

O surfista Pedro Scooby não esconde o quanto está feliz com a realização de um sonho recente: a conquista da casa própria! O atleta, que vivia à beira-mar no Rio de Janeiro, se mudou oficialmente para a nova residência com a esposa, a modelo Cintia Dicker, e os filhos, Aurora, de quase dois anos, e Dom, de 12 - fruto da antiga relação com Luana Piovani.

Na tarde de quinta-feira, 5, Pedro usou as redes sociais para dividir com os seguidores sua história com a mansão, que já é bastante antiga. Por meio de seus stories no Instagram, o ex-participante do BBB 22, da TV Globo, revelou que o imóvel 'entrou' em sua vida ainda na adolescência.

Isso porque, na época, Pedro Scooby namorava uma moça que morava no condomínio onde a casa fica localizada. De acordo com o surfista, a residência sempre o despertou curiosidade, mas ele encarava como algo distante, uma vez que não fazia parte de sua realidade.

"Eu passava em frente a essa casa e não estava nos meus sonhos. Era muito além dos meus sonhos, não conseguia nem sonhar com essa casa. Passei anos em frente a essa casa, a maior do condomínio, então eu olhava e tinha curiosidade de saber como era por dentro", contou ele.

"Passou os anos, treinei muito, minha carreira no surf deu certo, eu comprei essa casa. E quando eu a vi anunciada, descobri que era meu sonho ter essa casa, mas quando era moleque era tão distante, que eu nem sabia que eu sonhava em ter essa casa", continuou Pedro Scooby.

Por fim, o marido de Cintia Dicker celebrou a realização do sonho e a conquista de sua primeira casa própria: "Parece clichê, mas acredite nos seus sonhos. É a primeira casa que eu compro na minha vida, e eu comprei uma que era além dos meus sonhos. Estou muito feliz, amarradão, só felicidade", concluiu.

