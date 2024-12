Cintia Dicker celebra conquista da casa própria com Pedro Scooby: 'Novo ciclo'

Esposa de Pedro Scooby, a modelo Cintia Dicker revelou que o casal está de mudança para a residência própria, no Rio de Janeiro

Cintia Dicker e Pedro Scooby estão de mudança! A modelo e influenciadora digital usou as redes sociais para contar que o casal, que vivia à beira-mar no Rio de Janeiro, conquistou a casa própria e, ainda nesta quarta-feira, 4, já se instalariam oficialmente na nova residência.

Em seu Instagram oficial, Cintia reuniu uma sequência de fotos e vídeos de ocasiões marcantes vividas pela família na antiga casa, incluindo lembranças dos primeiros passos da pequena Aurora, filha dos dois, momentos de lazer e diversão, eventos e muito mais.

"Ciclos se encerram. Última noite nessa casa que vivemos momentos inesquecíveis. A 'casa da praia' vai ficar na memória de muita gente que esteve conosco em tantos momentos incríveis aqui. Passa um filme lindo na cabeça! Mas agora… vamos pra nossa casa!", escreveu Cintia Dicker na legenda da postagem.

E completou: "Te amo Pedro, obrigada por ser meu parceiro, amigo, marido, seguimos juntos lado a lado para um novo ciclo que se inicia amanhã". Nos comentários, Pedro Scooby reforçou as boas lembranças da família no local: "Vivemos momentos incríveis juntos nessa casa!", declarou o surfista e ex-BBB.

Vale lembrar que Dom, de 12 anos, fruto do antigo casamento de Scooby com a atriz Luana Piovani, também mora com o pai e a madrasta no Rio de Janeiro. O primogênito do ex-casal, que residia com a mãe em Portugal, se mudou para a casa do surfista este ano.

Como é a relação de Cintia Dicker com Luana Piovani?

Recentemente, Cintia Dicker, esposa de Pedro Scooby, abriu o jogo sobre a convivência com Luana Piovani, ex do surfista. A atriz e o atleta ficaram juntos por cerca de 8 anos e são pais de três filhos: Dom, Liz e Bem.

Em entrevista ao jornal 'Extra', Cintia revelou como é a relação entre as duas. Luana Piovani e a companheira de Scooby passaram a ter mais contato após o primogênito do ex-casal decidir se mudar para o Rio de Janeiro para morar junto com o pai e a madrasta; confira detalhes!

