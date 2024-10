Em comemoração ao primeiro ano de relacionamento, Gabriely Miranda relembra ínicio com Endrick

Agora casada com Endrick, Gabriely Miranda relembrou início do relacionamento e celebrou primeiro ano com o jogador: "Daqui para sempre"

Nesta terça-feira, 8, Gabriely Miranda usou as redes sociais para se declarar ao jogador Endrick. Casada com o atleta do Real Madrid, a modelo relembrou o início da relação e celebrou o primeiro ano com o amado.

Em seu perfil oficial no TikTok, a influenciadora participou da trend que exibe situações em que 'o destino brinca com as pessoas' - frase tirada da canção Meu Novo Mundo, do grupo Charlie Brown Jr. Na primeira foto, ela compartilhou com os seguidores o que passou pela sua cabeça antes de encontrar o jogador pela primeira vez.

"Vou para Ilhabela conhecer ele, somos amigos, nada vai acontecer", pensou na época. Na sequência, Gabi publicou um clique ao lado do marido com a frase cantada por Chorão. "Um ano de nós, daqui para sempre", declarou na legenda da postagem.

Em janeiro deste ano, a loira conversou com exclusividade com o site CARAS Digital e contou como conheceu Endrick. "A gente se conheceu há alguns meses, pelas redes sociais. Desde o primeiro encontro, as coisas caminharam bem naturalmente, porque nós gostamos muito da companhia um do outro. Teve um pedido de namoro oficial, sim, mas desde o início já sabíamos que queríamos estar juntos", disse ela na ocasião.

Gabriely Miranda exibe aliança após casamento secreto e ganha elogio de Endrick

No último dia 17, Gabriely Miranda fez a primeira aparição em público após anunciar seu casamento com Endrick. Em suas redes sociais, a esposa do jogador de futebol mostrou que esteve presente no jogo de seu marido pelo Real Madrid, em Madrid, na Espanha. Inclusive, a modelo aproveitou a ocasião para exibir a nova aliança.

Em seu perfil no Instagram, Gabriely apareceu posando no estádio antes do início da partida. Com uma camiseta do marido, que é o número 16 do time, ela demonstrou seu apoio. Além do uniforme, a modelo escolheu uma calça cargo, salto alto branco e uma bolsa de grife. Mas o destaque foi para um acessório muito importante em seu dedo anelar. Confira!