Carol Celico ganha bolo diferentão para comemorar seu aniversário

Carol Celico completou 37 anos de vida nesta sexta-feira, 26, e comemorou a data especial ao lado do marido, o empresário Eduardo Scarpa, o filho caçula, Rafael, de dois meses, e de outros familiares.

Em seu perfil no Instagram, a empresária mostrou a celebração de seu aniversário e chamou a atenção ao mostrar o bolo diferentão que sua filha, Isabella, escolheu para a data especial. A menina e o irmão, Luca, não participaram da festa porque estão viajando. Os dois, aliás, são filhos de Celico com o ex-jogador de futebol Kaká.

Ao dividir os registos, a aniversariante falou sobre o novo ciclo. "26.7 | sempre me lembro da minha mãe e minha vó me contando que eu nasci em uma manhã quente e ensolarada de um inverno intenso... Acordo nesse dia me lembrando disso, e agradecendo muito a Deus por mais um ano vivido com saúde, alegrias, desafios, intensidade, e muitas conquistas!", começou.

Depois, Carol falou sobre comemorar a data com a família e sobre a ausência dos filhos mais velhos. "Agradeço especialmente pela minha família, que ficou ainda mais unida depois da chegada do Rafael, e mesmo que minha filha está em um canto do mundo e meu filho em outro, se fizeram tão presentes no dia de hoje, com mensagens, ligações de vídeo e esse bolo, que a Bella organizou de surpresa para mim!", acrescentou ela, que ganhou um bolo em formato de uma montanha de neve.

Ela completou agradecendo as mensagens de carinho que recebeu. "Passei um dia muito especial, fazendo algo que eu amo, ficar em casa, curtir minha família! Almocei com meu filho, meu marido, minha mãe, meu irmão, minha avó e minha sogra - hoje também é o dia das avós! Ficamos rindo e curtindo esse dia também bastante ensolarado e alegre! Não consegui pegar no celular até agora (são 20:00h) para responder todas as mensagens de carinho! Pude ler algumas pela manhã, e vou confessar que eu me emocionei demais! Vou compartilhar alguns trechos delas nos stories! Obrigada, obrigada, obrigada!!! Que comece mais um ano abençoado", finalizou.

Confira:

Carol Celico se derrete ao comemorar o mesversário do filho

No último dia 15, Carol Celico explodiu o fofurômetro das redes sociais ao postar novas fotos do filho, Rafael. O menino, fruto de seu casamento com o empresário Eduardo Scarpa, completou dois meses de vida.

Para celebrar a data especial, a mamãe coruja compartilhou no feed do Instagram alguns cliques do herdeiro e do seu bolo de mesversário, e na legenda, ela se declarou. "Rafael | 2 meses. Nosso amor. Nosso menino. Nossa vida todinha. Te amamos muito, Rafael", escreveu a famosa. Confira as fotos!