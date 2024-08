A atriz Carol Castro postou várias fotos da filha, Nina e prestou uma bela homenagem para a herdeira, que completou sete anos

Carol Castro usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial: o aniversário de sua filha. Nesta segunda-feira, 12, Nina completou sete anos de vida e ela fez questão de homenageá-la.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz postou uma sequência de cliques com a herdeira, sendo algumas recentes e outras de quando Nina era mais novinha, além de uma quando estava grávida, e prestou uma linda homenagem.

"7 ANOS de Ninoca e dessa erupção de emoções que é a maternidade!!!! Como voa esse tal de tempo… Quando amor infinito. Só agradeço pela jornada intensa e especial! Viva Nina!!!", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs deixaram mensagens e felicitações para Nina nos comentários. "Que linda!! Parabéns!! Deus te abençoe com saúde e muitos anos de vida", disse uma seguidora. "Parabéns, Nina. Que Deus te ilumine", escreveu outra. "Viva Nina! Deus te abençoe com muita saúde, anjo lindo!", falou uma fã.

Nina é filha de Carol com Felipe Prazeres. Os dois se separaram em 2019 após três anos de casamento.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Castro (@castrocarol)

Carol Castro revela drama pessoal após morte do pai

Entre o final do ano passado e o início deste ano, Carol Castro enfrentou momentos difíceis em sua vida pessoal. Em dezembro, a atriz perdeu seu pai, o ator Luca de Castro. Poucos meses depois, ela precisou passar por uma cirurgia delicada e enfrentou a recuperação enquanto lidava com o luto. Agora, ela desabafa sobre esse período desafiador.

"6 meses atrás, no dia 6/02/24, eu estava entrando numa sala de cirurgia para reconstruir o Ligamento Cruzado Anterior do joelho esquerdo. Até então, venho me dedicando a recuperação total com muita fisio, cuidados e foco. Não foi fácil passar por tudo isso, ainda mais depois de ter perdido o meu pai em dezembro. O luto nos tira as forças. A vontade e às vezes, até a FÉ. Mas consegui seguir. Foi preciso muita terapia, muita rede de apoio e dedicação total", disse ela em um trecho. Confira o desabafo completo!